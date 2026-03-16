痛批劉世芳拒李貞秀質詢　黃揚明：綠營自宮質詢權未來將自作自受

▲立委李貞秀首度於內政委員會質詢，內政部長劉世芳並未上台接受質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀今（16日）首度站上立法院內政委員會質詢台，但內政部長劉世芳卻拒絕上台被質詢，民進黨籍召委李柏毅則表示「我尊重行政院不必回應這一個會議」。對此，媒體人黃揚明痛批，李貞秀立委資格都還沒有任何「終局定案」，行政單位就可以片面抵制，這即是行政濫權，未來政黨輪替，行政院也可主張「台灣獨立」民進黨籍立委宣稱其「不具對中華民國的忠誠」，比照無視其職權？民進黨召委自宮立委質詢權，未來恐將自作自受。

黃揚明表示，今天內政委員會終於上演了李貞秀質詢秀，不意外，內政部長劉世芳採取「不上台備詢」方式因應；但最悲哀的是，從頭到尾劉世芳都不發一語，而是由民進黨籍的召委李柏毅跳針地發聲「基於韓院長上個禮拜關於法律協商的結論，我們委員會尊重李貞秀『女士』上台『發言』，但我們也尊重行政院目前所有的結論，『行政官員可以不必詢答，而且可以不必提供資料』」。

「這當然是立法權的自宮」。黃揚明認為，李貞秀的立委資格都還沒有任何「終局定案」（即使依照綠營主張的《國籍法》也有就職1年內提供放棄國籍證明的寬限期間；如果是其參選資格問題，中選會也並未有任何新決議），行政單位就可以片面抵制，這即是行政濫權。但民進黨籍召委直接以政治攻防模式，配合行政權如此處理。

黃揚明直言，未來，若主客異位、政黨輪替，國民黨等其他政黨執政時，其行政院是否也可以將主張「台灣獨立」的民進黨籍立委宣稱其「不具對中華民國的忠誠」，藉以否定其立委職權，並比照無視其職權？

黃揚明質疑，更荒謬的是，下週換國民黨籍召委輪值，則李貞秀質詢時，國民黨籍召委若要求劉世芳上台備詢，與本週處理模式不同，劉世芳又會如何自處？

黃揚明強調，憲政權利，不該因為政治立場而有所動搖。已完成就職程序的立法委員，要廢止其職權，必先依法定程序，否則就是違法濫權。民進黨現在所做所為，將來都可能成為迴力鏢，打在自己頭上。

▼政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）