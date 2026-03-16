買康友KY躲債順便炒作權證　前立委吳光訓獲利928萬遭起訴

▲前立委吳光訓被起訴涉嫌炒作康友權證獲利928萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨前立委吳光訓為了躲避追債，利用同樣擔任過立委的吳怡玎等子女戶頭買賣康友-KY股票，藉此隱匿財產，吳光訓同時透過操縱權證的方式，使得康友股價在7天內大漲45.52%，再賣出以康友為標的的權證，獲利928萬餘元，台北地檢署16日依毀損債權、操縱有價證券等罪將吳光訓提起公訴。

現年75歲的吳光訓曾任豐銀證券董事長，有「豐銀吳」之稱，擔任過2屆國民黨籍立法委員，曾競選高雄縣長失利，先前被起訴在豐銀任職期間，炒作上櫃公司捷超股票獲利2213萬餘元，在2023年被判刑2年6月確定，另因康友前董事長黃文烈吸金225億元案，被高院判刑8年4月，現正上訴中，如今又多一件炒股案纏身。

起訴指出，吳光訓原以亞瑟科技公司向中國農民銀行借款7200萬元，中國農銀銀行併入合庫後，亞瑟公司未再償還本息，合庫因此向債務連帶保證人吳光訓、亞瑟常務董事武沛曜(改名武梢泫)追償，並將其中3053萬元債權轉讓出去。

吳光訓為了躲避債權人追討，從2015年3月25日到2020年5月13日為止，以借貸名義，把錢轉入吳怡玎、吳怡利、吳育展等子女證券帳戶中，藉此隱匿財產，並用子女帳戶大量買賣康友KY股票。

吳光訓同時鎖定以康友-KY為標的的香港商麥格理認購權證，以同時買賣股票與權證，相對成交的方式快速炒作，使得康友麥證在當年9月19日到9月26日期間的漲幅達205%，同期間的康友-KY股價漲幅45.52%，檢察官起訴同時請法院宣告沒收吳光訓炒作康友麥證的不法獲利928萬8300元。