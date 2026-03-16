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騎士「未繫緊安全帽」遭罰　怒PO脆質疑：警察戴法和我差在哪？

▲信義區一騎士因安全帽帶寬鬆遭警員開罰，但當事人質疑警員安全帽帶和他一樣寬鬆。（圖／記者張君豪翻攝／已獲當事人授權）

▲信義區一騎士因安全帽帶寬鬆遭警員開罰，但當事人質疑警員安全帽帶和他一樣寬鬆。（圖／記者張君豪翻攝／已獲當事人授權）

記者張君豪／台北報導

北市信義分局六張犁所警員16日凌晨1時27分許於信義路五段與莊敬路口執行巡邏勤務時，發現一名機車騎士疑交通違規未打方向燈轉彎情形，遂依法攔停查證。警員檢視騎士所配戴之安全帽雖有繫扣環，但帽帶未繫緊，導致安全帽無法穩固戴於頭上，因此依《道路交通管理處罰條例》第31條第6項舉發機車駕駛人未依規定配戴安全帽。

信義警方表示，依《道路交通安全規則》88條2項3款規定，機車騎士配戴安全帽時，安全帽須正面朝前、於顎下繫緊扣環須適合頭形、穩固戴在頭上，不得上下左右晃動，也不可遮蔽視線，認定警員開法有據。

但事後該名騎士透過threads平台發文抱怨：稱自己遭警方攔查時，警員最初表示其「變換車道沒有打方向燈」，但「謊言被揭穿後，再改以未依規定戴安全帽開單」。警員當時稱「你的帽子很鬆，要拉到下巴，不能左右晃動」，自己則回應「那您的安全帽也很鬆，也沒有拉緊」。

▲信義區一騎士因安全帽帶寬鬆遭警員開罰，但當事人質疑警員安全帽帶和他一樣寬鬆。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，在舉發過程中，該騎士以極快語速提供身分證號碼，員警再次確認時，騎士已開始撥打申訴電話未再回應，信義警方認為警員並無刻意刁難的情形。

騎士PO文質疑：自己在現場「清楚報了身分證3次」，但認為警方刻意輸入錯誤後指稱其「謊報證號、妨礙盤查」，並質疑「我不清楚，我和警員安全帽的戴法哪裡有差？」。警方則呼籲，若民眾對違規舉發有疑義，可依《道路交通管理處罰條例》第9條規定，向警方或裁決機關提出交通違規申訴，以保障自身權益。

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