無菸城市新進度　蔣萬安：中山、西門商圈評估設戶外負壓吸菸區

▲蔣萬安上午出席臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳新建工程開工動土典禮。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安拋出「無菸城市」理念，希望比照日本、新加坡等國，藉由設置戶外吸菸區來達到人群分流效果，公共場所禁菸已是多國趨勢。而不少民眾指出，夜市是許多人都會去的場所，但至今仍非公告禁菸場所，對周遭不時飄來的二手菸苦不堪言，環境部長彭啓明對此明確表態，禁菸是環保的重要一環，贊成夜市全面禁菸。蔣萬安今（16日）也宣布，北市府下一個階段會選在人潮眾多的中山商圈及西門商圈，評估設置戶外負壓吸菸區。

環境部長彭啓明認為，台灣夜市是台灣人生活的一部分，也是很重要的文化組成，然而很多夜市確實都有環境衛生問題，異味、廚餘、油煙、空汙等，而夜市裡很多人為了方便就邊走邊抽菸，並不會顧及旁人感受，這也導致夜市的菸蒂特別多，從環境保護的觀點來看，夜市本來就不該抽菸。

彭啓明說，夜市環境一定要更好，禁菸也是環保措施的一環，夜市應該要變成公告的禁菸區，這需要夜市的自治會來推廣和提升，過去也有和衛福部交換過意見，是否夜市能納入公告禁菸場所，後續會再和主責單位衛福部有更多討論。

被問到彭啟明也公開力挺無菸夜市，北市府推動無菸城市的下一步？蔣萬安說，今年北市府從年貨大街開始到台北燈節，特別這一次燈節是雙展區、雙IP，都擴大無菸示範區的範圍，也非常感謝在地商圈及住戶的支持，讓這一次的辦理都有相當的成效。他表示，下一個階段市府就選在人潮眾多的中山商圈及西門商圈，評估設置戶外負壓吸菸區，就會一步一步務實的來將無菸城市往前推進。