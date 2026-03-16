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7-11推出三麗鷗「狗狗軍團」周邊　布丁狗、帕恰狗、大耳狗集合

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

3月23日「國際小狗日」即將到來，7-ELEVEN將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，3月18日下午3點起「三麗鷗一起狗狗GO-三狗系列」登場，共有26款商品快閃購。

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「布偶吊飾飲料提袋」加價購349元，可當吊飾，尾端可抽出飲料提袋。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN此次集結包含布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，推出共26款周邊商品，以春日用品為開發主軸，包含外出必備「布偶吊飾飲料提袋」、「立體造型冰壩杯」、「輕便摺傘」等。

▼「立體造型冰壩杯」加價購599元，304不鏽鋼材質。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

出遊或追星必備的配件則有3款「布偶掛飾痛包組」每款加價購299元，還可掛勾隨掛，輕巧好攜帶；時下最流行的「滑輪拖車購物袋」不僅摺疊收納好攜帶，拉錬式上蓋拿取容易，加上提把、滑輪設計輕鬆移動，成為搭機出遊神隊友。

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

▲「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

▲「布偶掛飾痛包組」加價購299元，可掛勾隨掛，輕巧好攜帶。（圖／記者林育綾攝）

此波還有超萌的遛狗配件，包含「帕恰狗寵物帽」、「三狗輕便寵物便當盒」以及「寵物牽繩背包」。其中帕恰狗寵物帽，不僅是三麗鷗聯名限定款，魔鬼氈可調整頭圍，還能為萌寵散步遮陽。

▼「帕恰狗寵物帽」是三麗鷗限定款，還有「寵物牽繩背包」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

外出攜帶輕便包包，「寵物便當盒」雙碗設計一飲一食，可讓寵物喝水和放飼料或食物，一次搞定。「寵物牽繩背包」則有2款可愛設計，抽拉、撿便都方便，調節式插扣背帶，成為最時尚的寵物配件。

▼「寵物便當盒」雙碗設計一飲一食。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「立體造型浴巾」加價購449元。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼絨毛造型吸水髮帶249元、安全帽799元。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「狗狗軍團」布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗周邊，3月18日起在7-11全台門市快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN「三麗鷗一起狗狗GO-三狗系列精品集點活動」門市快閃購活動，將於3月18日(三) 下午3點起至2026年3月29日，消費不限金額報會員手機可直接預購。

★全家新品甜點

被全家便利商店旗下甜點品牌「minimore」再推新品，主打「神仙混搭風」推出多款顛覆想像的全新甜點，自3月18日起於全台門市開賣。

▲▼全家推出甜點新品。（圖／業者提供）

▲全家推出甜點新品，將於3月18日登場。（圖／業者提供）

包括「抹茶QQ蛋糕捲」結合日系Q皮蛋糕捲與minimore高人氣麻糬元素，外層Q彈、內餡柔軟，抹茶風味層層堆疊；「酒香提拉米蘇泡芙」則把熱銷提拉米蘇變身泡芙，並結合滴管設計，讓消費者自行注入咖啡酒糖水，增添DIY樂趣；「一顆布丁捲蛋糕」更直接把整顆布丁包進蛋糕捲中，視覺與口感都相當吸睛。

除了話題新品，minimore也同步擴充甜點陣容，推出提拉米蘇巴斯克、巧克力雙餡Q皮雪燒、青檸紅茶馬卡龍等多樣選擇，滿足不同甜點控的喜好。

▲▼全家推出甜點新品。（圖／業者提供）

▲全家minimore全系列甜點，3月18日至3月31日「任選兩件享69折」。（圖／業者提供）

為慶祝新品上市，3月18日至3月31日，minimore全系列商品「任選兩件享69折」優惠，搭配Let’s Café中杯以上指定咖啡，加購指定甜點還能再享半價。

除了甜點，酷繽沙也玩出新花樣，全家將台式懷舊黑糖粉粿加入冰沙，推出「黑糖粉粿酷繽沙」，Q彈粉粿搭配黑糖冰沙，消費者可依喜好加入牛奶或濃縮咖啡，堆疊出不同層次口感。新品於3月31日前推出59元嚐鮮價，指定周末還有限時買1送1活動。

▲▼全家推出甜點新品。（圖／業者提供）

▲全家引進韓國人氣街頭美食品牌SEOUL MANIM。（圖／業者提供）

此外，全家也引進韓國人氣街頭美食品牌SEOUL MANIM，烤年糕餅與韓式鯛魚燒同步登場。烤年糕主打披薩、蜂蜜堅果與韓式辣炒年糕三種口味，微波加熱即可享用；鯛魚燒則提供卡士達與紅豆內餡選擇，3月18日起限時優惠。

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