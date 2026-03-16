台南清晨地震是「去年0121大埔餘震」　氣象署：已累積219起

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天上午7時19分台南市楠西區發生芮氏規模4.3地震，最大震度4級，深度7.5公里，屬於極淺層地震。中央氣象署表示，這起地震為去年0121嘉義大埔地震的餘震序列，目前該起地震累計已有219起餘震，但頻率有下降趨勢。

根據氣象署測報資料，震度4級地區為台南市，震度3級地區為嘉義縣，震度2級地區為高雄市、嘉義市，震度1級地區為雲林縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、彰化縣、台中市。

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氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震是去年0121大埔地震的餘震序列，目前大埔周邊的餘震活動還在持續中，但頻率已有逐漸下降、規模變小的趨勢。

吳健富指出，今天上午這起規模4.3的地震深度較淺，周邊曾文、大埔有3至4級震度，往外擴的地區則很快就被地層吸收掉，因此僅接近震央的地區較有感。

他表示，台灣各地地震有不同特性，有些很快就結束，有些因為地質環境，餘震會持續較久，像是0403花蓮地震到隔年3月才確定結案，後續鄰近地區再發生的地震就會被歸類為獨立事件。

吳健富指出，0121大埔地震雖然已趨於背景值，但仍持續有餘震發生，截至今天上午統計，累積有感餘震已來到219起，其中，規模5到6有12起，規模4到5有64起，規模小於4則有143起，氣象署會持續觀察。

▲0121大埔地震累積餘震。（圖／氣象署提供）