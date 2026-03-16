照護費用龐大「求安樂死快通過」！醫曝背後壓力：不能草率修法

▲長照是許多人面對的巨大身心與經濟挑戰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

照顧生病的家屬是件辛苦的事情，且費用不便宜。胸腔外科醫師杜承哲表示，看過許多家屬抱怨，每月砸很多錢照顧長輩，還得養小孩，經濟壓力龐大，希望台灣快點通過安樂死。但他坦言，對社會運作的理解越多，更能體會不能草率修法上路，若缺乏完整配套，恐怕把最沉重的判斷壓力丟給第一線醫師。

病人點頭背後壓力 是否暫停程序成難題



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杜承哲醫師在臉書發文，若草率修法、缺乏完整配套，恐怕會讓原本應由病人自主做出的決定，變成被家庭壓力推著走。他也直言，最讓人憂心的是，一旦發生，承擔責任的人最後還是醫師。他提到，當醫師面對一名幾乎不說話，只能點頭附和家屬的病人時，究竟該不該認定那是出自本人自由意志的同意？

他進一步指出，是否該中止程序、重新評估，將成為極為棘手的問題，「這時候你可能就要被暴怒的家屬投訴，甚至提告」、「還是你就當作是真的，同意給他致命的一針？但每一個夜晚，你都懷疑自己是不是成為了謀殺共犯？」

及早簽署預立醫療決定（AD）



杜承哲醫師指出，長照悲歌不是未來式，而是許多家庭正在面對的日常。早在幾年前，他就曾撰文主張，若想避免家人陷入末期醫療抉擇的撕裂，真正重要的是提早預立醫療決定（Advance Decision, AD），清楚寫下自己在末期疾病狀態下，不願接受哪些維生措施。

杜承哲表示，預立醫療決定不只是替自己作選擇，也能減輕家屬未來背負的心理壓力，不用背著「我這樣是不是錯了？」的陰影繼續過餘生，「他會知道，這個決定『就是我要的』，他尊重我的決定，就是我最大的幸福，他也會很欣慰。」