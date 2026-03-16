機票要變貴了！韓亞航空燃油附加費「狂飆破3倍」　最快4月調漲

▲韓亞航空即將調漲國際航線燃油附加費。（圖／記者蔡玟君攝）

記者羅翊宬／編譯

韓亞航空指出，受到中東戰事引發國際油價上漲影響，從今年4月起將全面調漲國際航線燃油附加費（FUEL SURCHARGE），價格落在4萬3900韓元至25萬1900韓元之間，比前一個月最高價格的7萬8600韓元大幅調漲220.4%，短程與長程航線皆出現顯著上揚。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，韓亞航空（Asiana Airlines）今（16）日透過官網發布公告，表示將從4月起調漲國際航線的燃油附加費，其中適用最高燃油附加費的航線為大於5000英里（約8050公里）的美洲及歐洲長程航線，費用達25萬1900韓元（約新台幣5393元）；最短程航線如福岡、青島等500英里（約805公里）以下，則調漲至4萬3900韓元，較上月增加約200%。

而中程航線則依距離分段計價：3000至3999英里區間（含部分東南亞及中亞航線）費用上調到5萬3900至16萬9900韓元；4000至5000英里（含中東航線）則為6萬7000至21萬900韓元。

韓亞航空說明，燃油附加費將以「發票開立日」計算，並不以搭乘日作為計算基準，並且2歲以下嬰兒若不占座位則免收費。航空業界分析，隨著中東局勢持續緊張，國際油價上漲，短期內燃油附加費可能持續維持高位，對國際旅客的出行成本造成壓力。