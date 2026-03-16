指民調藍支持度35%、白支持度26%　蕭旭岑：相加後是主流民意

▲國民黨副主席蕭旭岑認為，藍白合前所未有的緊密。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前與民眾黨主席黃國昌召開記者會，提出4大領域的共同願景，黃國昌談及藍白合時更提到，未來若有民眾黨候選人脫黨參選，「會以黨紀處理」。國民黨副主席蕭旭岑今（16日）表示，鄭麗文上任後，藍白合是前所未有的緊密跟團結，有民調顯示，國民黨的政黨支持度與民進黨平分秋色，國民黨支持度是35%，加上民眾黨26%，藍白就有61%的民眾支持，可見鄭麗文的表現獲得主流民意的支持，是有底氣的，請藍營支持者不要擔心。

蕭旭岑接受廣播節目「千秋萬事」專訪時指出，目前看來藍白合很緊密，都是拜賴清德總統違法濫權去迫害前民眾黨主席柯文哲之關鍵，去年兩次大罷免因為有民眾黨全力支持，才讓藍委順利通過危機，有藍白合的態勢，地方選舉進入熱季時一切會回歸民生經濟，鄭麗文也要求三月底完成提名，李四川被提名後憂慮減少大半，新北已底定，台中也快要有結果

不過，針對彰化縣長初選爭端陷僵局，雖國民黨立委謝衣鳯投入縣長初選態度堅決，但其胞弟、彰化縣議會議長謝典霖卻已多次放話，父親表明「不投入縣長選舉」，就連國民黨主席鄭麗文都說，謝家長輩明確表態，希望讓謝典霖連任議長，無法支持謝衣鳳參選縣長，而黨中央很難斷定家務事。蕭旭岑也坦言，彰化確實很特殊，地方型態複雜，但不管怎樣都會有協調的方案，具體進度不便多談，會讓大家滿意的。

另外，蕭旭岑也提到，黃國昌對李四川強力支持，嘉義跟宜蘭的協調也很順暢，所以利多就是藍白合很緊密；至於彰化縣提名僵局，蕭旭岑坦言，彰化確實很特殊，地方型態複雜，但不管怎樣都會有協調的方案，具體進度不便多談。