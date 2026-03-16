　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指民調藍支持度35%、白支持度26%　蕭旭岑：相加後是主流民意

▲蕭旭岑、李鴻源召開國共智庫論壇成果說明會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨副主席蕭旭岑認為，藍白合前所未有的緊密。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前與民眾黨主席黃國昌召開記者會，提出4大領域的共同願景，黃國昌談及藍白合時更提到，未來若有民眾黨候選人脫黨參選，「會以黨紀處理」。國民黨副主席蕭旭岑今（16日）表示，鄭麗文上任後，藍白合是前所未有的緊密跟團結，有民調顯示，國民黨的政黨支持度與民進黨平分秋色，國民黨支持度是35%，加上民眾黨26%，藍白就有61%的民眾支持，可見鄭麗文的表現獲得主流民意的支持，是有底氣的，請藍營支持者不要擔心。

蕭旭岑接受廣播節目「千秋萬事」專訪時指出，目前看來藍白合很緊密，都是拜賴清德總統違法濫權去迫害前民眾黨主席柯文哲之關鍵，去年兩次大罷免因為有民眾黨全力支持，才讓藍委順利通過危機，有藍白合的態勢，地方選舉進入熱季時一切會回歸民生經濟，鄭麗文也要求三月底完成提名，李四川被提名後憂慮減少大半，新北已底定，台中也快要有結果

不過，針對彰化縣長初選爭端陷僵局，雖國民黨立委謝衣鳯投入縣長初選態度堅決，但其胞弟、彰化縣議會議長謝典霖卻已多次放話，父親表明「不投入縣長選舉」，就連國民黨主席鄭麗文都說，謝家長輩明確表態，希望讓謝典霖連任議長，無法支持謝衣鳳參選縣長，而黨中央很難斷定家務事。蕭旭岑也坦言，彰化確實很特殊，地方型態複雜，但不管怎樣都會有協調的方案，具體進度不便多談，會讓大家滿意的。

另外，蕭旭岑也提到，黃國昌對李四川強力支持，嘉義跟宜蘭的協調也很順暢，所以利多就是藍白合很緊密；至於彰化縣提名僵局，蕭旭岑坦言，彰化確實很特殊，地方型態複雜，但不管怎樣都會有協調的方案，具體進度不便多談。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吊車大王接一通電話「20萬沒了」　栽在16歲女手上
史上最大規模！　日本釋出8000萬桶石油儲備
美多大戰「神級爛尾」！　球迷怒噴：毀了精彩比賽
快訊／國3死亡車禍　駕駛臟器外露嵌車內慘亡
最後出局數爆巨大爭議！多明尼加含冤落敗　外媒炸鍋
180練武男大生被活活捅死　父疑惑盼真相
快訊／沈玉琳宣布出院！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉世芳拒受李貞秀質詢　白黨團轟：綠召委李俊毅為虎作倀

劉世芳：內政部多機關有機密文件　對李貞秀女士索資質詢「礙難照辦」

退將：伊朗現在才加大攻擊力道　川普頭痛了！這場戰爭很難結束

陳見賢提出AI城市戰略　要打造「AI科學教育館」

批蕭敬嚴在找藉口　徐巧芯：應參加民進黨初選而非國民黨的

痛批劉世芳拒李貞秀質詢　黃揚明：綠營自宮質詢權未來將自作自受

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

馬辦人事地震！蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」　新執行長是她

無菸城市新進度　蔣萬安：中山、西門商圈評估設戶外負壓吸菸區

點王義川1動作「無意參選桃園市長」　黃暐瀚：退出這局應該已確定

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

委內瑞拉前進奧運！教頭曝「58」號帽密碼：快打電話回國報喜

劉世芳拒受李貞秀質詢　白黨團轟：綠召委李俊毅為虎作倀

劉世芳：內政部多機關有機密文件　對李貞秀女士索資質詢「礙難照辦」

退將：伊朗現在才加大攻擊力道　川普頭痛了！這場戰爭很難結束

陳見賢提出AI城市戰略　要打造「AI科學教育館」

批蕭敬嚴在找藉口　徐巧芯：應參加民進黨初選而非國民黨的

痛批劉世芳拒李貞秀質詢　黃揚明：綠營自宮質詢權未來將自作自受

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

馬辦人事地震！蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」　新執行長是她

無菸城市新進度　蔣萬安：中山、西門商圈評估設戶外負壓吸菸區

點王義川1動作「無意參選桃園市長」　黃暐瀚：退出這局應該已確定

劉世芳拒受李貞秀質詢　白黨團轟：綠召委李俊毅為虎作倀

紐約小黃奪命撞進雜貨店「2女被鏟飛消失」　奇蹟生還原因曝

機場最快6月開放多元計程車載客　違規最重將終止試辦

趁公司優退！53歲單身女果斷提早退休　曝靠700萬優雅度日秘訣

電腦斷層「做出來的影像都差不多」　蘇一峰：重點是醫師的功力

新竹市府會聯合訪日　高虹安率團交流科技與城市治理經驗

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

承德路七段車禍！「變換車道擦撞」釀3車事故　衝分隔島畫面曝

全球首例機器人被捕？人形機器人街頭測試嚇壞路人遭警方帶走

交軟滑到心累？Bumble推「AI虛擬媒人Bee」幫你輕鬆滑到靈魂伴侶

【超狂點餐】客人點40顆煎蛋！店員阿姨假裝下班走人超爆笑XD

政治熱門新聞

馬辦人事地震　蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」

「2人被點名」披綠袍挑戰蔣萬安

快訊／劉世芳拒上台！　李貞秀初登板「對空氣質詢」怒轟政治鬥爭

徐巧芯嗆民進黨打手　蕭敬嚴：單純想讓黨更好

想赴日看兒畢典遭日議員抵制！柯文哲回應了

籲卓榮泰認錯別再鬧下去　柯文哲：包機收據一看就知有問題

蕭敬嚴道歉難止血！　徐巧芯再曝「攻擊黨內片段」：發言多麽無恥

10億打造園區驚爆違法營業　桃市府挨批包庇廠商

網傳曾祖父是漢奸？蘇巧慧轟「編造假歷史政治攻擊」　曝2鐵證闢謠

民進黨北市議員初選落幕　25人出線名單一次看

賴清德：對外投資83.8％在中國已降至3.75％

卓榮泰自費包機赴日　陳水扁讚：台灣外交勝仗！趕快申請領公款

喊話游盈隆！王義川：希望他痛改前非　收回傷害台灣民主言論

點王義川1動作「無意參選桃園市長」　黃暐瀚：退出這局應該已確定

更多熱門

相關新聞

批賴認同日本軍國主義　蕭旭岑：沒有資格當總統

批賴認同日本軍國主義　蕭旭岑：沒有資格當總統

​賴清德總統日前出席「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」，回顧二二八事件、白色恐怖等事件時強調，總統直選並非制度恩賜，而是台灣人民長期抗爭與不惜犧牲才得來，並稱國民黨對待台灣人民比日本殖民還差。國民黨副主席蕭旭岑今 （16日）痛批，賴清德扭曲歷史，認同日本軍國主義，沒有資格當中華民國總統。

蕭敬嚴道歉難止血！　徐巧芯再曝「攻擊黨內片段」：發言多麽無恥

蕭敬嚴道歉難止血！　徐巧芯再曝「攻擊黨內片段」：發言多麽無恥

網傳曾祖父是漢奸？蘇巧慧轟「編造假歷史政治攻擊」　曝2鐵證闢謠

網傳曾祖父是漢奸？蘇巧慧轟「編造假歷史政治攻擊」　曝2鐵證闢謠

賴清德欽點「蔣萬安高中同學」戰桃園市長？　本人鬆口：責無旁貸

賴清德欽點「蔣萬安高中同學」戰桃園市長？　本人鬆口：責無旁貸

想赴日看兒畢典遭日議員抵制！柯文哲回應了

想赴日看兒畢典遭日議員抵制！柯文哲回應了

關鍵字：

國民黨蕭旭岑鄭麗文民進黨民眾黨藍白合柯文哲黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊　3年前同上汽車旅館

快訊／美國2比1擊敗多明尼加

22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

川普威脅取消川習會　施壓中國打通荷莫茲

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

獨／台中七期百貨男咳血竟是睪丸癌末　確診1個月亡

春雨！　2波「下最大」

快訊／中國傳已扣留28艘巴拿馬籍船　兩國港口之爭擴大船公司遭殃

快訊／杜拜機場宣布「暫停所有航班」起降

陸劇2大女神爆絕交！圈內人洩「白鹿拒虞書欣」　

買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節」！作家：是挑戰

壞球變好球終結比賽！外媒炸鍋：這不能接受

不斷更新！奧斯卡即時名單

桃園杜拜巧克力內餡包王子麵！店家被罵爆

更多

最夯影音

更多
大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強
巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面