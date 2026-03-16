飆車族競速燒胎栽了！新竹警跨縣市追到車行　逮12人開罰30萬

▲警方調查新竹縣湖口與新豐地區常有改裝車群聚，嚴重影響交通安全與居民安寧，沿線追查逮12人、查扣10改裝機車。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、葉品辰／新竹報導

新竹縣湖口、新豐地區長期出現改裝車深夜集結飆車、噪音擾民情形，引發地方居民不滿。警方蒐證多時後於13日展開大規模收網行動，動員45名警力兵分多路前往桃園、新竹市與苗栗等地搜索拘提，查獲以鄭姓男子為首的改裝車行負責人及騎手等共12名嫌疑人，並查扣競速改裝機車10輛、麵包車1輛及多支手機等證物，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。

警方調查，新竹縣湖口與新豐地區自去年9月起，台1線、台31線、台15線及台61線等路段每逢週末深夜常有改裝車群聚，透過通訊軟體串聯，疑似有計畫地封路競速、燒胎與翹孤輪，嚴重影響交通安全與居民安寧。專案小組長期埋伏蒐證後，發現背後疑有改裝車行從中號召及協助改裝車輛，遂報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，於13日持搜索票與拘票同步收網，行動中查扣涉案改裝機車10輛、載運車輛的麵包車1輛，以及手機、帳冊與估價單等證物。經檢察官複訊後，主嫌鄭男以10萬元交保，其餘共犯則分別以2萬至5萬元不等交保，並限制住居。

▲飆車族在台1線、台31線、台15線及台61線等路段封路競速、燒胎與翹孤輪，嚴重影響交通安全與居民安寧。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方表示，此次採取「追人也追車」策略，不僅鎖定飆車騎士，也追查上游改裝車行，同時針對危險駕車、無照駕駛、借車給無照者、車牌違規及改裝排氣管等違規行為開罰，初估總罰金約30萬元，並將4輛涉案機車移置保管、查扣車牌，後續將交由監理機關檢驗，不合規定者將沒入銷毀。新湖分局強調，警方將持續結合科技偵查與巡邏勤務打擊飆車行為，並呼籲民眾切勿將道路當作賽道，警方也將持續強力執法，確保居民生活安寧與交通安全。

▲▼警方調查後跨縣市沿線追查逮12人、查扣10改裝機車。（圖／記者楊永盛翻攝）