點王義川1動作「無意參選桃園市長」　黃暐瀚：退出這局應該已確定

▲王義川。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨桃園市長人選傳出原先總統兼民進黨主席賴清德鎖定綠委王義川，但遭到拒絕，因此轉向詢問法務部政務次長黃世杰出戰。黃世杰今（16日）回應，家鄉有需要當然責無旁貸。對此，媒體人黃暐瀚表示，在派系平衡考量下，桃園若派正國會的王義川，不令人意外，但上週六王義川新開廣播節目「這樣川剛好」，這動作讓自己意識到，王義川可能「無意參選桃園市長」，黃世杰又被點名出戰，因此王義川退出桃園市長這局，應該已經確定。



黃暐瀚表示，昨晚台北政壇突然傳出「民進黨桃園將派黃世杰」的傳聞，黃世杰本人也回應「若被徵召，全力以赴」，情勢瞬間明朗了起來。

黃暐瀚表示，由於張善政市長尋求連任，民調又高，民進黨在「北桃」與「南高」的選將安排策略，完全不同。

黃暐瀚認為，目前北市鄭麗君呼聲高（賴系），新北蘇巧慧（蘇系），台中何欣純（新系），台南陳亭妃（前正國會），高雄賴瑞隆（新系）。在派系平衡的考量下，桃園若派正國會的王義川，不令人意外。除非，正國會與王義川，無意參選。

黃暐瀚指出，上週六王義川新開一個廣播節目「這樣川剛好」，這動作讓自己意識到，王義川可能「無意參選桃園市長」，這時惜敗立委的黃世杰（2024立委小輸一千多票）又被點名出戰。

最後，黃暐瀚強調，由於總統府副秘書長何志偉背後有「綠色友誼連線」的全力支持，何黃誰出？還待觀察，但王義川退出桃園市長這局，應該已經確定。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）