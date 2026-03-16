　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

退將：伊朗現在才加大攻擊力道　川普頭痛了！這場戰爭很難結束

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

伊朗與美國、以色列衝突持續升級。伊朗革命衛隊近日宣稱，自戰爭爆發以來已向美國與以色列目標發射約700枚飛彈與3600架無人機。對此，退役少將栗正傑15日分析，伊朗維持制空能力、沒有被打到重要目標，就戰術而言，現在才開始正式打響決戰，短時間內，川普真的很難結束這場戰爭，而且伊朗這時候才是加大攻擊力道的開始，這也是川普要頭痛的時候，怎麼調集兵力武器，協助防衛以色列、27個美軍基地。

栗正傑於節目《新聞大白話》表示，這場戰爭現在已經打了兩週，根據這兩週的觀察，就伊朗戰術而言，前兩週是首戰，首戰即決戰，現在才開始正式的打響決戰。

栗正傑表示，前兩週，伊朗打得主要目標大概是海灣國家的27個美軍基地為主，甚至於對卡達、科威特這些國家攻擊，很明顯的要將美軍的武器拘束在這邊，這時候伊朗主要的作戰目標還是以色列，

栗正傑認為，按照川普說法「美軍已打了伊朗6000個的軍事目標」，但大家會很訝異，怎麼沒有將伊朗導彈發射車、無人機基地摧毀，除了第一波打擊將伊朗首腦、軍事將領實施斬首之外，但是後續兩週轟炸了6000多個目標，好像沒有打到伊朗重要的地方。

栗正傑指出，後續大家一定會看到黎巴嫩真主黨加入戰局，當以色列鐵穹系統導彈消耗到差不多，伊朗用飽和式攻擊、用火箭炮攻擊以色列，看以色列怎麼辦，聽說以色列導彈庫存也嚴重不足，所以美國才開始從東亞地區、日本韓國調度導彈。

栗正傑提到，伊朗在阿巴斯港擊落一架美國MQ-9無人機，這個訊號很重要，代表伊朗現在還有制空能力，雖然能力可能很薄弱，但雷達還是一樣可以掌握到一架無人機，同時也有地對空導彈能擊落，以色列也承認伊朗發動6波導彈攻擊。

栗正傑強調，這場戰爭短時間之內，如果從戰鬥層級來看，自己覺得川普真的很難結束這場戰爭，而且伊朗這時候才是加大攻擊力道的開始，如果說前面是首戰，這時候才開始決戰，這也是川普要開始頭痛的時候，怎麼調集兵力武器，協助防衛以色列、27個美軍基地，重點在這邊。

▼退將栗正傑。（圖／翻攝自Facebook／栗正傑）

▲▼退將栗正傑。（圖／翻攝自Facebook／栗正傑）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吊車大王接一通電話「20萬沒了」　栽在16歲女手上
史上最大規模！　日本釋出8000萬桶石油儲備
美多大戰「神級爛尾」！　球迷怒噴：毀了精彩比賽
快訊／國3死亡車禍　駕駛臟器外露嵌車內慘亡
最後出局數爆巨大爭議！多明尼加含冤落敗　外媒炸鍋
180練武男大生被活活捅死　父疑惑盼真相
快訊／沈玉琳宣布出院！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉世芳拒受李貞秀質詢　白黨團轟：綠召委李俊毅為虎作倀

劉世芳：內政部多機關有機密文件　對李貞秀女士索資質詢「礙難照辦」

退將：伊朗現在才加大攻擊力道　川普頭痛了！這場戰爭很難結束

陳見賢提出AI城市戰略　要打造「AI科學教育館」

批蕭敬嚴在找藉口　徐巧芯：應參加民進黨初選而非國民黨的

痛批劉世芳拒李貞秀質詢　黃揚明：綠營自宮質詢權未來將自作自受

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

馬辦人事地震！蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」　新執行長是她

無菸城市新進度　蔣萬安：中山、西門商圈評估設戶外負壓吸菸區

點王義川1動作「無意參選桃園市長」　黃暐瀚：退出這局應該已確定

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

委內瑞拉前進奧運！教頭曝「58」號帽密碼：快打電話回國報喜

劉世芳拒受李貞秀質詢　白黨團轟：綠召委李俊毅為虎作倀

劉世芳：內政部多機關有機密文件　對李貞秀女士索資質詢「礙難照辦」

退將：伊朗現在才加大攻擊力道　川普頭痛了！這場戰爭很難結束

陳見賢提出AI城市戰略　要打造「AI科學教育館」

批蕭敬嚴在找藉口　徐巧芯：應參加民進黨初選而非國民黨的

痛批劉世芳拒李貞秀質詢　黃揚明：綠營自宮質詢權未來將自作自受

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

馬辦人事地震！蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」　新執行長是她

無菸城市新進度　蔣萬安：中山、西門商圈評估設戶外負壓吸菸區

點王義川1動作「無意參選桃園市長」　黃暐瀚：退出這局應該已確定

劉世芳拒受李貞秀質詢　白黨團轟：綠召委李俊毅為虎作倀

紐約小黃奪命撞進雜貨店「2女被鏟飛消失」　奇蹟生還原因曝

機場最快6月開放多元計程車載客　違規最重將終止試辦

趁公司優退！53歲單身女果斷提早退休　曝靠700萬優雅度日秘訣

電腦斷層「做出來的影像都差不多」　蘇一峰：重點是醫師的功力

新竹市府會聯合訪日　高虹安率團交流科技與城市治理經驗

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

承德路七段車禍！「變換車道擦撞」釀3車事故　衝分隔島畫面曝

全球首例機器人被捕？人形機器人街頭測試嚇壞路人遭警方帶走

交軟滑到心累？Bumble推「AI虛擬媒人Bee」幫你輕鬆滑到靈魂伴侶

【求心理陰影面積】妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

政治熱門新聞

馬辦人事地震　蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」

「2人被點名」披綠袍挑戰蔣萬安

快訊／劉世芳拒上台！　李貞秀初登板「對空氣質詢」怒轟政治鬥爭

徐巧芯嗆民進黨打手　蕭敬嚴：單純想讓黨更好

想赴日看兒畢典遭日議員抵制！柯文哲回應了

籲卓榮泰認錯別再鬧下去　柯文哲：包機收據一看就知有問題

蕭敬嚴道歉難止血！　徐巧芯再曝「攻擊黨內片段」：發言多麽無恥

10億打造園區驚爆違法營業　桃市府挨批包庇廠商

網傳曾祖父是漢奸？蘇巧慧轟「編造假歷史政治攻擊」　曝2鐵證闢謠

民進黨北市議員初選落幕　25人出線名單一次看

賴清德：對外投資83.8％在中國已降至3.75％

卓榮泰自費包機赴日　陳水扁讚：台灣外交勝仗！趕快申請領公款

喊話游盈隆！王義川：希望他痛改前非　收回傷害台灣民主言論

點王義川1動作「無意參選桃園市長」　黃暐瀚：退出這局應該已確定

更多熱門

相關新聞

美國鋪墊勝利停戰台階？　川普已陷入伊朗消耗戰

美國鋪墊勝利停戰台階？　川普已陷入伊朗消耗戰

美、以對伊朗的軍事行動原訂「以打促談」，至今卻進入第3周，中東區域局勢正加速惡化。面對戰事持續引發的經濟衝擊與國內反戰浪潮，川普近期對外態度反覆，陷入「速戰速決」與「長期抗戰」的矛盾。大陸上海外國語大學教授丁隆分析，隨著11月中期選舉逼近，能源市場震盪與軍備吃緊已成共和黨選情痛點，川普政府極可能透過包裝軍事成果，在近期尋求單方面宣布「勝利停戰」的機會，以期從這場高昂的消耗戰中體面抽身。

偷平板被罵　美14歲少年「行刑式開槍」殺母

偷平板被罵　美14歲少年「行刑式開槍」殺母

「石油消耗前25大國」台灣排名曝　油價飆破100美元

「石油消耗前25大國」台灣排名曝　油價飆破100美元

女足隊長撤庇護申請　傳母親遭伊朗施壓

女足隊長撤庇護申請　傳母親遭伊朗施壓

下一個目標是古巴？川普：很快能達成協議

下一個目標是古巴？川普：很快能達成協議

關鍵字：

川普栗正傑伊朗美國以色列

讀者迴響

熱門新聞

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊　3年前同上汽車旅館

快訊／美國2比1擊敗多明尼加

22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

川普威脅取消川習會　施壓中國打通荷莫茲

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

獨／台中七期百貨男咳血竟是睪丸癌末　確診1個月亡

春雨！　2波「下最大」

快訊／中國傳已扣留28艘巴拿馬籍船　兩國港口之爭擴大船公司遭殃

快訊／杜拜機場宣布「暫停所有航班」起降

陸劇2大女神爆絕交！圈內人洩「白鹿拒虞書欣」　

買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節」！作家：是挑戰

壞球變好球終結比賽！外媒炸鍋：這不能接受

不斷更新！奧斯卡即時名單

桃園杜拜巧克力內餡包王子麵！店家被罵爆

更多

最夯影音

更多
大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強
巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面