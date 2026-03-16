退將：伊朗現在才加大攻擊力道　川普頭痛了！這場戰爭很難結束





▲美國總統川普。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

伊朗與美國、以色列衝突持續升級。伊朗革命衛隊近日宣稱，自戰爭爆發以來已向美國與以色列目標發射約700枚飛彈與3600架無人機。對此，退役少將栗正傑15日分析，伊朗維持制空能力、沒有被打到重要目標，就戰術而言，現在才開始正式打響決戰，短時間內，川普真的很難結束這場戰爭，而且伊朗這時候才是加大攻擊力道的開始，這也是川普要頭痛的時候，怎麼調集兵力武器，協助防衛以色列、27個美軍基地。

栗正傑於節目《新聞大白話》表示，這場戰爭現在已經打了兩週，根據這兩週的觀察，就伊朗戰術而言，前兩週是首戰，首戰即決戰，現在才開始正式的打響決戰。

栗正傑表示，前兩週，伊朗打得主要目標大概是海灣國家的27個美軍基地為主，甚至於對卡達、科威特這些國家攻擊，很明顯的要將美軍的武器拘束在這邊，這時候伊朗主要的作戰目標還是以色列，

栗正傑認為，按照川普說法「美軍已打了伊朗6000個的軍事目標」，但大家會很訝異，怎麼沒有將伊朗導彈發射車、無人機基地摧毀，除了第一波打擊將伊朗首腦、軍事將領實施斬首之外，但是後續兩週轟炸了6000多個目標，好像沒有打到伊朗重要的地方。

栗正傑指出，後續大家一定會看到黎巴嫩真主黨加入戰局，當以色列鐵穹系統導彈消耗到差不多，伊朗用飽和式攻擊、用火箭炮攻擊以色列，看以色列怎麼辦，聽說以色列導彈庫存也嚴重不足，所以美國才開始從東亞地區、日本韓國調度導彈。

栗正傑提到，伊朗在阿巴斯港擊落一架美國MQ-9無人機，這個訊號很重要，代表伊朗現在還有制空能力，雖然能力可能很薄弱，但雷達還是一樣可以掌握到一架無人機，同時也有地對空導彈能擊落，以色列也承認伊朗發動6波導彈攻擊。

栗正傑強調，這場戰爭短時間之內，如果從戰鬥層級來看，自己覺得川普真的很難結束這場戰爭，而且伊朗這時候才是加大攻擊力道的開始，如果說前面是首戰，這時候才開始決戰，這也是川普要開始頭痛的時候，怎麼調集兵力武器，協助防衛以色列、27個美軍基地，重點在這邊。

▼退將栗正傑。（圖／翻攝自Facebook／栗正傑）