懷疑被傳性病！狠男白色情人節當街剖肚男友　高大成曝真正導火線

▲法醫高大成認為，性病糾紛僅是這場兇殺案的導火線，核心問題在於「兩人分不掉的感情」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台南市在白色情人節當天晚上驚傳持刀砍人案，一名姚姓男子懷疑遭到24歲黃姓男友傳染性病，竟在晚間持刀將黃男活活刺死。對此，知名法醫高大成表示，從死者傷勢判斷，兇手極可能是從正面突襲，因背後捅刀通常不會臟器外露，這顯示雙方當時是面對面，且在無預警下行兇；高大成認為，性病糾紛僅是這場兇殺案的導火線，核心問題在於「兩人分不掉的感情」。

針對死者家屬懷疑有共犯，高大成指出，應透過採驗現場刀具數量及指紋來釐清。然而他認為，性病糾紛僅是這場兇殺案的導火線，核心問題在於「兩人分不掉的感情」。高大成直言，一方想分手卻分不開，加上病痛猜忌，衝突便會急遽擴大。

高大成補充，許多情殺案源於「畸形的戀愛關係」，當事人往往陷入想分手卻不甘心、懷疑對方另結新歡的心理死胡同。在這種多角關係的長期糾纏與「盧」之下，當事人的情緒始終無法得到解決，最終導致心理狀態失衡。

高大成強調，現代醫學進步，淋病、梅毒等性病透過抗生素治療一至兩週即可痊癒，唯獨愛滋病與梅毒紀錄較為棘手。但他也呼籲，性病醫好就沒事了，真的沒什麼，千萬不要一時衝動，毀掉彼此的人生。