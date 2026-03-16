陸315晚會打假「量子玄學」增高術　業者謊稱大人小孩都能長高

▲大陸315晚會揭發各省長高騙術。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

「讓家裡寶貝的身高輕鬆增長3到8釐米，無效全額退款。」大陸各大網絡平台上，類似「骨骼加速器」的宣傳帖層出不窮，吸引無數焦慮的家長買單。大陸官媒《央視》「315晚會」揭露打著「物理、安全」旗號的青少年增高機構，背後竟是一場精心策劃的消費騙局，甚至還打著玄學「量子修復」欺騙消費者，非常可惡。

《央視》「315晚會」調查報導，多位大陸消費者投訴，在「青少年物理增高」機構受騙。記者隨後走訪擁有數十家連鎖分店的「安立身青少年物理增高」機構，發現核心套路均是以「簽約保障、無效退款」為誘餌，精準收割家長的「身高焦慮」。

為了揭開真相，記者以加盟商身份深入「安立身」、「德脊瑞」等全大陸連鎖機構總部調查發現，這些打著物理增高不僅缺乏科學依據，商家去大宣傳「孩子本身就會長」，甚至鬼扯靠「量子修復」或「心理療愈」能讓成人長高。目前這些機構通過加盟模式在大陸十多個省份瘋狂擴張，非法牟取暴利。

該負責人也被套出實情，「孩子本身就要長，就算不來我們這裡也會長，但我們絕不會跟家長這麼說。」這些大實話也揭開了行業內「割韭菜」的底牌，利用孩子生長發育的自然規律，將其包裝成機構的勞績。

不僅是安立身，另一家在全大陸擁有70多家門店的「德脊瑞」手法一樣。工作人員吹噓，對於骨骺線已經閉合的成年人也能實現增高。

▲業者打著「玄學」、成年人也能長高等話術斂財。（圖／翻攝 央視）

負責人私下承認，成年人增高只是「把骨骼變直」，而非真正的骨骼增長。更荒唐的是，另一家「英瑞可身高體質調理中心」甚至違背科學常識的「組合型套餐」，宣稱包含心理療愈、量子修復，甚至玄學相關內容。

當記者追問科學依據與臨床驗證報告時，英瑞可負責人直言，「我沒有醫學數據，我只想掙錢。」

調查發現，這類「增高神話」正依賴加盟模式在大陸快速擴張。大陸連鎖店德脊瑞、安立身及英瑞可的加盟店合計已超過160家，覆蓋範圍超過10個省份。

這些商家利用虛假的「專利技術」與銷售話術，在市場上大肆欺騙消費者。大陸專家提醒，骨骺線一旦閉合，自然長高在醫學上是不可能的。「315晚會」也呼籲大陸各省家長切勿迷信高價的「物理增高」套餐，以免錢包受損更耽誤孩子正常的生長監測。

「315晚會」是大陸《央視》與國家政府部門共同主辦，每年在3月15日（國際消費者權益日）晚間8點黃金時段播出。自1991年首播以來，成為大陸揭露市場黑幕、打擊違法商業行為、維護消費者權益的最權威平台，內容涵蓋食品安全、汽車缺陷、通訊詐騙、滋補品騙局、醫美黑幕，近年還有網路等新型消費詐騙手法。