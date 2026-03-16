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排灣族手紋文化守護者李碧玉辭世　享耆壽98歲

記者林育綾／綜合報導

屏東縣「排灣族來義鄉傳統手紋（veci' nua lima）文化」保存者李碧玉Tjuku Tjuvarevare在14日辭世，享耆壽98歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，李碧玉終身保存、傳承排灣族手紋，維護部落社會階序倫理，守護部落文化，為台灣原住民族無形文化資產留下重要註腳，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

▼屏東縣「排灣族來義鄉傳統手紋文化」保存者李碧玉辭世。（圖／文化部）

▲▼屏東縣「排灣族來義鄉傳統手紋（veci` nua lima）文化」保存者李碧玉辭世。（圖／文化部）

李碧玉生於1929年，2021年經屏東縣政府公告認定為「排灣族來義鄉傳統手紋（veci' nua lima）文化」保存者。文化部指出，手紋文化為排灣族傳統民俗，詮釋著排灣族傳統社會階序倫理，受紋者須經過部落宗長的同意，反映部落的家族族源、身分、地位、階級。

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圖案構成代表自己與祖先的關係與身分認同，包含河川、蜘蛛紋、蛇紋、太陽、人形等，皆展現與土地的關聯性，就像服飾上的紋飾、木雕上的圖案一樣，是一種身分的符號與階級權力的象徵。

文化部表示，李碧玉一生致力手紋文化的保存，支持協助手紋文化的傳承及記錄工作，使這項珍貴的原住民族無形文化資產能夠永續流傳。

感念其對「排灣族來義鄉傳統手紋（veci' nua lima）文化」的保存、維護及傳承，文化部也將持續輔導協助排灣族手紋文化的傳承紀錄工作，讓珍貴的原住民族無形文化資產持續傳承發揚。

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