台灣燈會閉幕翁章梁親訪服務站　感謝幕後英雄協力完成

▲2026台灣燈會圓滿落幕 嘉義縣長翁章梁慰勞幕後團隊感謝辛勞付出 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會昨(15)日圓滿落幕。今年燈會展區幅員遼闊、整體工作量龐大，但在場地清潔與現場服務品質方面，獲得民眾一致肯定與讚揚。嘉義縣長翁章梁在燈會最後一天特別走訪各燈區，親自向第一線服務的工作人員表達慰問與感謝。

本次燈會於展區內設置8處服務站，提供輪椅與嬰兒車租借、緊急醫護及展區導覽等多元服務；同時設有6處洗手間、美食市集攤位，以及整體展區環境清潔維護。

翁章梁縣長逐一走訪各服務據點，親自向第一線服務人員致意，感謝大家在燈會期間堅守崗位，確保活動順利進行。

翁章梁在晚間閉幕致詞時表示「台灣燈會天天都精采，工作人員天天都辛苦。」他指出，此次燈會在網路上獲得許多正面評價，不少民眾表示展區地面幾乎看不到垃圾。除了展現民眾良好的公共素養外，也要感謝清潔團隊辛苦地維護環境整潔。

閉幕典禮結束後，翁章梁特地前往服務台，透過廣播系統再次向所有工作夥伴致謝，感謝大家堅守到最後一刻。致謝對象包括燈會志工、縣府工作同仁、警察與消防人員、醫護人員、義警義消、接駁交通團隊、舞台與相關工程人員，以及清潔維護團隊等。正是所有工作人員齊心協力，才讓2026台灣燈會順利圓滿落幕，並為民眾留下美好的賞燈回憶。