　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣燈會閉幕翁章梁親訪服務站　感謝幕後英雄協力完成

▲▼ 2026台灣燈會圓滿落幕　嘉義縣長翁章梁慰勞幕後團隊感謝辛勞付出 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲2026台灣燈會圓滿落幕　嘉義縣長翁章梁慰勞幕後團隊感謝辛勞付出 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會昨(15)日圓滿落幕。今年燈會展區幅員遼闊、整體工作量龐大，但在場地清潔與現場服務品質方面，獲得民眾一致肯定與讚揚。嘉義縣長翁章梁在燈會最後一天特別走訪各燈區，親自向第一線服務的工作人員表達慰問與感謝。

▲▼ 2026台灣燈會圓滿落幕　嘉義縣長翁章梁慰勞幕後團隊感謝辛勞付出 。（圖／嘉義縣政府提供）

本次燈會於展區內設置8處服務站，提供輪椅與嬰兒車租借、緊急醫護及展區導覽等多元服務；同時設有6處洗手間、美食市集攤位，以及整體展區環境清潔維護。

▲▼ 2026台灣燈會圓滿落幕　嘉義縣長翁章梁慰勞幕後團隊感謝辛勞付出 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁縣長逐一走訪各服務據點，親自向第一線服務人員致意，感謝大家在燈會期間堅守崗位，確保活動順利進行。

翁章梁在晚間閉幕致詞時表示「台灣燈會天天都精采，工作人員天天都辛苦。」他指出，此次燈會在網路上獲得許多正面評價，不少民眾表示展區地面幾乎看不到垃圾。除了展現民眾良好的公共素養外，也要感謝清潔團隊辛苦地維護環境整潔。

▲▼ 2026台灣燈會圓滿落幕　嘉義縣長翁章梁慰勞幕後團隊感謝辛勞付出 。（圖／嘉義縣政府提供）

閉幕典禮結束後，翁章梁特地前往服務台，透過廣播系統再次向所有工作夥伴致謝，感謝大家堅守到最後一刻。致謝對象包括燈會志工、縣府工作同仁、警察與消防人員、醫護人員、義警義消、接駁交通團隊、舞台與相關工程人員，以及清潔維護團隊等。正是所有工作人員齊心協力，才讓2026台灣燈會順利圓滿落幕，並為民眾留下美好的賞燈回憶。

▲▼ 2026台灣燈會圓滿落幕　嘉義縣長翁章梁慰勞幕後團隊感謝辛勞付出 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 2026台灣燈會圓滿落幕　嘉義縣長翁章梁慰勞幕後團隊感謝辛勞付出 。（圖／嘉義縣政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新台幣貶破32大關！　創10個月低點
快訊／劉世芳拒上台！　李貞秀初登板「對空氣質詢」
快訊／奧斯卡完整名單公布！最佳影片出爐
澳洲「打槍川普」拒絕派艦！　日本也回應了
快訊／奧斯卡影后出爐！
創紀錄！《Kpop 獵魔女團》神曲奪奧斯卡
快訊／麥可B喬丹《罪人》奪影帝！　打敗李奧納多、甜茶
翻車！　2人拋飛車外慘死
賈吉以為出去了！　超大號飛球遭沒收全場看傻
快訊／基隆廢棄食品廠「氨氣外洩」！刺鼻異味飄散
2大女神爆絕交！圈內人洩「白鹿拒虞書欣」原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國1台南段追撞事故2乘客頭部不適就醫　疑未保持安全距離釀禍

台灣燈會閉幕翁章梁親訪服務站　感謝幕後英雄協力完成

台南國中藝才班鑑定報名起跑　舞蹈、音樂班9校招收藝術潛力新秀

桃園知名建商兄弟攜手宮廟包場《三清》　弘揚宗教文化

「你越有實力世界越公平」　前「最美檢察官」陳樂涵分享職場性平心經

透天工地開挖「老舊鄰房」倒塌　桃園建管處緊急應變

民進黨桃園市議員初選民調3/16起登場　中壢區提5席只有4人登記

新北行動治理最終場到淡水　侯友宜：打造全齡宜居城市

新北金山清明掃墓服務啟動　交通管制與停車措施一次看

新北打造「品味貢寮」地域品牌　推動山海農遊與地方創生

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

委內瑞拉前進奧運！教頭曝「58」號帽密碼：快打電話回國報喜

國1台南段追撞事故2乘客頭部不適就醫　疑未保持安全距離釀禍

台灣燈會閉幕翁章梁親訪服務站　感謝幕後英雄協力完成

台南國中藝才班鑑定報名起跑　舞蹈、音樂班9校招收藝術潛力新秀

桃園知名建商兄弟攜手宮廟包場《三清》　弘揚宗教文化

「你越有實力世界越公平」　前「最美檢察官」陳樂涵分享職場性平心經

透天工地開挖「老舊鄰房」倒塌　桃園建管處緊急應變

民進黨桃園市議員初選民調3/16起登場　中壢區提5席只有4人登記

新北行動治理最終場到淡水　侯友宜：打造全齡宜居城市

新北金山清明掃墓服務啟動　交通管制與停車措施一次看

新北打造「品味貢寮」地域品牌　推動山海農遊與地方創生

照護費用龐大「求安樂死快通過」！醫曝背後壓力：不能草率修法

飆車族競速燒胎栽了！新竹警跨縣市追到車行　逮12人開罰30萬

點王義川1動作「無意參選桃園市長」　黃暐瀚：退出這局應該已確定

指民調藍支持度35%、白支持度26%　蕭旭岑：相加後是主流民意

中東戰火美元強勢　新台幣貶破32大關、創10個月低點

蔣萬安想設「戶外吸菸室」　石崇良：法規上可行

手感不佳末節爆發才驚險延續超狂紀錄　SGA說贏球才最重要

姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦　龍年出生同享優惠

懷疑被傳性病！狠男白色情人節當街剖肚男友　高大成曝真正導火線

國4豐原段小客車自撞隧道壁！右車頭變形爛毀　駕駛送醫

木村拓哉扭蛋初體驗　嘗試理解→樂在其中

地方熱門新聞

陳樂涵到南投市分享職場性平心經

民進黨桃園市議員初選民調　3/16起登場

桃園知名建商挺國片《三清》　弘揚宗教文化

桃園透天工地開挖釀鄰房倒塌　建管處緊急應變

郭綜合醫院春酒饗宴800人同歡百萬抽獎＋林逸欣壓軸獻唱嗨翻全場

馬防部2軍人輪班照顧同袍父　鄉長動容

麻豆柚花追香路跑登場南消二大沿途宣導清明「四不二記得」防火觀念

福伯食品偷排血色廢水！新北市府勒令停工

行動治理最終場到淡水　侯友宜：打造全齡宜居城市

從日本紅回台灣！超萌「蘭獸」現身台灣國際蘭展

金山清明掃墓服務啟動　交通管制與停車一次看

校際街舞賽嗨翻新營文化中心南消一大設攤宣導防災守護青少年

台南做工行善團攜手修屋助弱勢關廟80歲翁破舊老宅重見希望

南區就博會萬人湧入！254企業釋1.2萬職缺

更多熱門

相關新聞

嘉義燈會攤商深夜送油飯蚵仔煎　慰勞清潔英雄

嘉義燈會攤商深夜送油飯蚵仔煎　慰勞清潔英雄

2026台灣燈會在嘉義盛大登場，萬種燈火交織出的燦爛美景吸引全台無數遊客駐足。然而，在每晚11點燈火漸暗、人潮散去後，燈區內卻上演著另一幕動人風景。美食區攤商自發性地留下當日現做的香噴噴料理，親手遞給正在深夜寒風中辛勤工作的清潔人員，用一份熱騰騰的消夜，向這群守護環境的無名英雄致上最高敬意。

翁章梁幽默回應「台灣燈會不延期」

翁章梁幽默回應「台灣燈會不延期」

嘉義燈會熱鬧 警方暖心尋車服務

嘉義燈會熱鬧 警方暖心尋車服務

台灣燈會遊客手機掉馬桶　清潔人員忍臭撈回12支

台灣燈會遊客手機掉馬桶　清潔人員忍臭撈回12支

瑪利歐「？磚塊」提燈傳詐騙

瑪利歐「？磚塊」提燈傳詐騙

關鍵字：

台灣燈會嘉義縣長服務團隊燈會閉幕清潔維護

讀者迴響

熱門新聞

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊　3年前同上汽車旅館

22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

川普威脅取消川習會　施壓中國打通荷莫茲

獨／台中七期百貨男咳血竟是睪丸癌末　確診1個月亡

春雨！　2波「下最大」

快訊／中國傳已扣留28艘巴拿馬籍船　兩國港口之爭擴大船公司遭殃

桃園杜拜巧克力內餡包王子麵！店家被罵爆

北漂女生病！爸媽寄「超大包裹」...她打開傻眼

多明尼加超狂美技！沒收賈吉全壘打

日本慘輸「最幹的是誰？」網秒給1答案：好中肯

國二女課堂驚吐惡伯父狼行

荷莫茲斷航　油價「狂噴40％」飆破100美元

菊花「飄4種怪味」出事了！　醫警告：洗完還是臭別拖

更多

最夯影音

更多
大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強
巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面