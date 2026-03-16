「石油消耗前25大國」台灣排名曝　油價飆破100美元

▲油輪在荷莫茲海峽附近的海灣航行。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

中東戰事持續升級，推升全球能源市場震盪。國際油價15日再度上揚，布蘭特原油與美國西德州中級原油（WTI）雙雙站上高點，本月以來漲幅已超過40%。面對市場供應緊張，國際能源總署（International Energy Agency，IEA）宣布啟動史上最大規模戰略儲油釋出行動，試圖穩定市場。然而，美國與伊朗互不讓步，以色列也表示仍有數千個伊朗境內目標待打擊，顯示衝突短期內仍難降溫。

原油漲破每桶100美元 創2022年以來最高水準

根據《路透社》報導，最新交易數據顯示，截至格林威治標準時間15日23時38分（台灣時間16日7時38分），布蘭特原油期貨大漲2.01美元（約新台幣64元），漲幅1.95%，報每桶105.15美元（約新台幣3350元）；該期貨上周五已收漲2.68美元（約新台幣85元）。

美國西德州中級原油（WTI）在前一交易日上漲近3美元（約新台幣96元）後，當天再度上漲1.61美元（約新台幣51元），漲幅1.63%，報每桶100.32美元（約新台幣3190元）。統計顯示，本月以來兩大原油期貨合約漲幅均已超過40%，創下2022年以來最高水準。

►快訊／荷莫茲海峽斷航！ 油價「狂噴40％」飆破100美元



IEA宣布釋出逾4億桶石油儲備

面對油價飆升，IEA宣布將向市場釋出超過4億桶石油儲備，以平抑價格。亞洲與大洋洲會員國將立即釋出儲備，美洲與歐洲會員國則預計3月底開始釋出。IEA表示，此次各國政府管理的石油儲備合計釋出2億7170萬桶，並指出中東戰事已造成「全球石油市場史上最大規模的供應中斷」。

►國際能源總署：亞洲和大洋洲戰略石油儲備率先釋出



▲全球石油消耗前25大國。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



台灣石油消耗量全球前25大

另外，能源數據平台《Global Statistics》在社群平台X公布全球石油消耗量前25大國家。資料顯示，美國日均消耗1912萬桶居首，中國1637萬桶第二，印度562萬桶第三；台灣日均消耗量為82萬桶，排名全球第25名。

▲中東戰事持續。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



美估計數周內結束戰事 伊朗嗆「國家還很強大」拒停火

市場緊張情勢與戰事升級有關。美國官員預測，與伊朗的戰爭可能在數周內結束，屆時能源供應將回升、油價有望回落。不過，美國總統川普周末威脅將對伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）發動更多攻擊，並表示目前無意透過協議結束戰爭。

伊朗方面則強調國家依然「穩定且強大」，並已準備長期自衛，「我們從未要求停火，甚至沒有主動尋求談判。我們準備好自衛，不論需要多長時間。」

►美官員估戰爭「數周內結束」 伊朗稱國家還很強大：沒要求停火



以色列：伊朗境內仍有數千目標可打擊

以色列軍方發言人德弗林（Effie Defrin）表示，以軍已制定精準作戰計畫，目前在伊朗境內仍有數千個目標可供打擊，而且每天都在確認新的攻擊目標。

►以色列軍方：伊朗境內仍有數千個目標可打擊