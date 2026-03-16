卓榮泰包機前有專案會議　空軍：無正式發函且透過語音方式開會

▲國民黨立委黃仁就行政院長卓榮泰包機爭議質詢空軍參謀長李慶然。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院長卓榮泰稱以「私人自費」方式包機到東京看經典賽，然行政院卻於行前一天召集包括空軍松指部在內等相關單位召開秘密會議，研擬流程。國民黨立委黃仁今（16日）詢問開會通知內容，不過空軍參謀長李慶然表示，行政院沒有正式發函，空軍是收到電話通知而召開的專案會議，並與行政院透過語音方式進行。

鍾樹明16日率國防部官員到立法院外交國防委員會專案報告並備詢。黃仁質詢指出，卓榮泰包機已非單純支不支持棒球，而是嚴重到以私人身分濫用國防資源，因為從媒體報導可知道，卓使用松指部前一天找了很多相關機關開會，所以他要詢問開會通知內容，包含發文機關、發文主旨、開會時間是否為上班時間。

李慶然回應，空軍是收到電話通知，與行政院以語音方式進行會議，邀集相關單位方面，空軍不方便替其他單位回答。李重申，行政院沒有正式發函，空軍是收到電話通知而召開的專案會議。

黃仁表示，如果從松指部包機到任何地方，一定是以公文為主，是公務行為；如果是以私人角度，就不應該用公務行為來包機，以上欺下，導致現在很多人誤會松指部是受誰指令，願意冒這麼大風險，且行政院沒有任何行文，只用電話指示包機，這樣行為是不是構成瀆職、違反公務法第七條。

黃仁說，過去監察院私用公務車案，讓社會觀感非常差，但卓榮泰堅稱私人事務，但動用多個行政機關開會，這是對全國公務員做出最糟糕示範。所以未來松指部真正接到公務行程，就必須要執行，但如果是用電話告知，必須包機到日本，要求空軍必須配合，「你們也有失職的問題」，所以要把過程提供資料給外交國防委員會。

立法院外交國防委員會上周安排考察松指部。國民黨立委徐巧芯會後受訪表示，卓榮泰在出發前一天，由行政院召集各個不同的單位，包含民航局、航空公司、松指部等到台北航空站進行協調，軍方立場是一場機密專案會議，而協調結果是，軍方的專案任務是「商借」軍用停機坪及相關空間給其他單位，包含華航，來準備卓榮泰到日本看球。