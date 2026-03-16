生產線汙水橫流！　陸「網紅鍋巴」遭曝與臭鞋墊、髒手套一起烤

▲涉事網紅鍋巴在直播上有不少人喊單購買。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國網紅零食「土灶鍋巴」近日被揭發，實際生產情況與直播宣傳大相逕庭，不僅並非手工製作，生產環境更被指存在多項食品安全問題，包括生產工廠內，滿地汙水，多個髒手套及髒鞋墊放在鍋巴的烤爐上一起烤製等狀況。當地監管局也立刻介入調查。

▲▼生產線環境髒亂，且皆以機器生產，與廣告聲稱「手工」不符。（圖／翻攝自微博）

據《荔枝新聞》報導，記者實地探訪為「宮米」品牌代工的安徽宣城南江食品有限公司時發現，廠房內生產原料與雜物混亂堆放，且與生產線沒有明確物理分隔，地面甚至出現污水橫流情況。更誇張的是，有工人將髒手套與鞋墊直接放到生產線的烘烤設備上處理，還直接在生產線內吃飯，引發食品衛生疑慮。

▼工人在烤具旁吃飯。（圖／翻攝自微博）

調查指出，該品牌在直播平台以「柴火土灶」、「非油炸手工鍋巴」為賣點吸引消費者，甚至在直播間搭建農村土灶場景，安排工人表演「手工炕制」，成功吸引超過450萬人次下單。然而實際生產過程完全不同，工廠內並沒有真正的土灶，而是由5條全自動機械生產線負責製作。

▲▼生產線環境。（圖／翻攝自微博）

公司負責人坦言，許多所謂「手工土灶鍋巴」其實都是機械化生產，並直言「如果不造假根本賣不動」。據了解，公司每年投入超過3000萬元人民幣用於直播行銷，但在生產環節成本上卻極度壓縮。

調查還發現，市面上不少打著「手工土灶」旗號的網紅鍋巴品牌也存在類似情況。例如「雲嶺鍋巴」包裝上標示「柴灶燒」，實際卻使用煤氣或電熱設備生產；另一品牌「灶訪徽鄉」直播畫面中展示傳統土灶，但實際生產是在電餅鐺設備上完成，生產線衛生條件同樣堪憂。

▲髒手套、鞋墊就放在鍋巴旁一起烤。（圖／翻攝自微博，上同）

宣州區市場監管局於2月6日進行現場檢查後，認定企業涉嫌虛假宣傳並存在衛生不達標問題，隨即下達整改通知。3月7日企業全面停產，相關原料與成品也被封存送檢。官方於3月15日通報，已對該企業立案調查，同時在全區範圍內展開食品生產安全排查。

專家提醒，「手工」、「土灶」、「童年味道」等行銷話術常讓產品價格溢價超過300%，消費者在購買時應留意產品是否具備SC食品生產許可證編號及第三方檢測報告，並警惕未標示明確廠址的產品，以免購買到品質無保障的食品。