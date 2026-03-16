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台南國中藝才班鑑定報名起跑　舞蹈、音樂班9校招收藝術潛力新秀

▲台南市115學年度國中舞蹈班與音樂班藝術才能鑑定即將受理報名，鼓勵具藝術潛能學生踴躍報考。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市115學年度國中舞蹈班與音樂班藝術才能鑑定即將受理報名，鼓勵具藝術潛能學生踴躍報考。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市持續深耕藝術教育，打造多元且具國際視野的藝術人才培育環境，台南市115學年度國中舞蹈班與音樂班藝術才能鑑定即將受理報名，其中舞蹈類自3月23日至3月27日報名，音樂類則自3月25日至3月31日開放受理。

▲台南市115學年度國中舞蹈班與音樂班藝術才能鑑定即將受理報名，鼓勵具藝術潛能學生踴躍報考。（記者林東良翻攝，下同）

此次舞蹈類共有中山國中、永仁高中國中部等2校招生；音樂類則包括歸仁國中、後甲國中、大成國中、崇明國中、佳里國中、大橋國中及南新國中等7校，教育局鼓勵具藝術潛能的學生踴躍報考，邁向專業藝術之路。

▲台南市115學年度國中舞蹈班與音樂班藝術才能鑑定即將受理報名，鼓勵具藝術潛能學生踴躍報考。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南市國中舞蹈班與音樂班長年辦學績效卓越，深受家長與學生肯定。市府每年編列專款補助師資鐘點費、課程發展與設備提升，支持各校推動跨領域藝術教育。在優質師資與完善資源的挹注下，學生不僅在國內外競賽屢獲佳績，也常受邀參與大型演出與文化展演，年度成果發表會更成為藝文界矚目的亮點。

▲台南市115學年度國中舞蹈班與音樂班藝術才能鑑定即將受理報名，鼓勵具藝術潛能學生踴躍報考。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，台南市國中音樂班近年在國際交流方面表現亮眼，透過音樂跨越文化與國界。例如大成國中多次受邀前往東南亞與東北亞演出，展現學生的音樂實力與國際風範；歸仁國中則與日本仙台市第二中學進行跨國合奏交流，讓學生在藝術舞台上拓展視野，也讓世界看見台南音樂教育的成果。▲台南市115學年度國中舞蹈班與音樂班藝術才能鑑定即將受理報名，鼓勵具藝術潛能學生踴躍報考。（記者林東良翻攝，下同）

教育局說明，各校音樂班在課程設計、師資結構及教學設備上各具特色。崇明國中致力推動跨領域美學教育，將茶道、皮影戲與音樂劇融入課程，培養學生多元藝術視野；大成國中與南新國中則展現深厚學術能量，大成國中由國內外大學教授及音樂專家共同指導，南新國中碩博士師資比例高達95％，並建置接近大學等級的專業設備。佳里國中則設有完善合奏教室、個別琴房及小型演奏廳，並聘請30多位專業師資授課，提供學生完整的學習環境。

▲台南市115學年度國中舞蹈班與音樂班藝術才能鑑定即將受理報名，鼓勵具藝術潛能學生踴躍報考。（記者林東良翻攝，下同）
在競賽表現方面，台南市音樂班更是屢創佳績。歸仁國中國樂團於全國學生音樂比賽中締造13連霸紀錄，並獲得國樂合奏與絲竹室內樂合奏國中團體A組雙特優；大成國中管弦樂團與弦樂團連續11年榮獲全國音樂比賽特優，並曾獲頒教育部藝術教育貢獻獎；崇明國中國樂團也創下全國學生音樂比賽12連霸紀錄。後甲國中國樂團、大橋國中與佳里國中在各項全國及南區音樂賽事中亦屢獲特優與優等，展現穩定而亮眼的教學成果。▲台南市115學年度國中舞蹈班與音樂班藝術才能鑑定即將受理報名，鼓勵具藝術潛能學生踴躍報考。（記者林東良翻攝，下同）

舞蹈班同樣表現傑出。中山國中舞蹈班成立至今已有40年歷史，長期邀請舞蹈專家與學者到校交流指導，在全國學生舞蹈比賽中多次榮獲雙特優，並在啦啦隊錦標賽中多次奪得全國冠軍。永仁高中國中部舞蹈班亦在全國學生舞蹈比賽中蟬聯國中A團體組雙特優，並推動策展人計畫、校園劇場與「2026身體耕耘」國際大師雙語課程，透過先修與體驗營制度，建立從國小銜接至國中的專業藝術培育體系。▲台南市115學年度國中舞蹈班與音樂班藝術才能鑑定即將受理報名，鼓勵具藝術潛能學生踴躍報考。（記者林東良翻攝，下同）

教育局指出，115學年度國中音樂班及舞蹈班鑑定簡章已公告於台南市教育公告系統及教育局網站，提醒有意報考的學生及家長務必於期限內完成報名。此次鑑定預定於5月1日及5月2日舉行，考生與家長可隨時留意教育局及各校藝才班網站公告，以掌握最新招生與考試資訊。▲台南市115學年度國中舞蹈班與音樂班藝術才能鑑定即將受理報名，鼓勵具藝術潛能學生踴躍報考。（記者林東良翻攝，下同）

教育局強調，藝術教育不僅培養專業技能，更是啟發創造力與人文素養的重要途徑，期待透過完善的藝才班制度，讓更多具有潛力的學生在府城藝術沃土中發光發熱，持續為台南孕育下一代藝術新星。

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