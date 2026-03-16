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台積電工程師「逼妻賣3千萬遺產房」　代書急勸！真相爆心碎

▲▼韓國人求婚、結婚。（示意圖／VCG）

▲示意圖，與本文無關。（圖／VCG）

記者周亭瑋／綜合報導

嫁給外人眼中的「績優股」，並不等於領到了幸福的保證書。粉專「遺產繼承稅務專辦 禾宜代書」分享一則令人心碎卻又警世的案例，33歲的妘妘（化名）在父母安排下，嫁給了年薪300萬的台積電工程師；沒想到，她婚後被迫中斷事業、全職育兒，與丈夫過著有名無實的「假日夫妻」，更在父親過世、處理上億遺產時，看清了丈夫的真面目。

績優股變「台積電渣男」！嫌妻分產太少辱：大齡剩女

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妘妘透露，婚後她忍受婆媳糾葛與孤單育兒，丈夫卻長期以工作為由，在新竹租屋不歸。去年，她父親因病過世，留下價值上億的資產，她體諒家庭現況，選擇放棄公司股份，僅繼承一間桃園價值近3000萬的房產。

沒想到，丈夫得知後大發雷霆，痛罵她「腦袋進水」，甚至狠心表示「當初要不是妳家有錢，我怎麼會娶妳這種大齡剩女。」

套房外的神祕女鞋　代書急勸：繼承房產是妳最後底氣

在冷戰期間，丈夫突然提出一個「建議」，要求妘妘賣掉桃園繼承來的房子，把錢拿去新竹買房並登記在他的名下，聲稱這樣妻小才能搬去新竹同住。

心碎的妘妘一度想挽回婚姻，甚至考慮變賣房產去新竹買房。然而，當她臨時起意前往丈夫的新竹住處時，竟在門外看見一雙陌生的女生布鞋，讓她連按門鈴的勇氣都沒有。

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

禾宜代書聽完此事後，嚴正告誡她，那棟房子是父親留下的最後保障，若真要買房，務必登記在自己名下並釐清金流，因為「那是這段婚姻裡唯一的底氣」。

理性分析：繼承財產不屬婚後共同財產

針對此案例，禾宜代書指出，根據法律規範，配偶在婚姻關係存續期間「繼承」所得的財產，並非夫妻剩餘財產差額分配請求權的對象；也就是說，即便在婚後取得，該筆資產仍屬於個人所有。

代書也提醒道，在婚姻中保持理性的財務規劃，保留清楚的金流紀錄，才能在關係變質時，擁有保護自己的力量。

妘妘的清醒重生：帶著女兒重返桃園

在代書的理性建議下，妘妘最終選擇結束這段名存實亡的婚姻，並帶著女兒搬回桃園的繼承房產，展開新生活。不僅如此，妘妘還正能量地說，「我相信，我的未來會更好。如果妳願意，可以分享我的故事。我希望更多女生在面對婚姻時，能夠更理性、更清醒一點。」

．本文由「遺產繼承稅務專辦 禾宜代書」授權引用。

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婚姻危機遺產繼承台積電夫妻財產法律知識

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