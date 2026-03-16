紐約小黃奪命撞進雜貨店「2女被鏟飛消失」　奇蹟生還原因曝

▲計程車突然衝上人行道。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約市一輛計程車突然衝到人行道上，直接撞向2名當時站在雜貨店外的女子，巨大撞擊導致商店四處散落玻璃碎片、鮮花和雜物，然而2名女子卻奇蹟倖存下來。

驚悚瞬間 曼哈頓運將失控撞上2女

事件13日下午2時45分發生在紐約市曼哈頓下東區，埃塞克斯(Essex)和里文頓(Rivington)街路口，監視器畫面中顯示，2名女子站在雜貨店外時，突然被一輛失控的計程車撞上。

2名女子被撞後，車子直接撞向店內，導致雜貨店正門一片狼藉，到處都是碎玻璃和散落一地的雜物，然而令人意外的是，2名女子沒有被夾在車子和商店之間，1名女子意外被甩飛到人行道上，另1人則是掉進商店外打開的地窖門、剛好掉進地下室中。

2女被甩飛 奇蹟摔至地下室救命

目擊者表示，事件發生時混亂的場景超不真實，「我當時在隔壁吃飯，2名女子走在路上時突然被計程車撞，被甩在馬路上的女子問大家，『有看到我朋友嗎』，大家瘋狂喊著另一名女子的名字時，聽到一個微弱的聲音說，『我在這裡』」，後來在地下室找到人。

警方表示，事件雖然造成建築外觀受到毀損，但建築物本身沒有受損，為了安全起見，已命令屋主暫時關閉地下室，3人已被送往醫院，預計將會康復，事發原因待進行調查。