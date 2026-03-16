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批賴清德認同日本軍國主義　蕭旭岑：沒有資格當中華民國總統

▲▼國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

​賴清德總統日前出席「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」，回顧二二八事件、白色恐怖等事件時強調，總統直選並非制度恩賜，而是台灣人民長期抗爭與不惜犧牲才得來，並稱國民黨對待台灣人民比日本殖民還差。國民黨副主席蕭旭岑今 （16日）痛批，賴清德扭曲歷史，認同日本軍國主義，沒有資格當中華民國總統。

蕭旭岑上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時認為，賴總統此番言論不只是媚日、戀殖而已，居然打從內心認同「大東亞共榮圈」這個日本軍國主義的符號，「這樣的言論，已經有失去當中華民國總統資格的疑慮，而且背離了民族情感」。

蕭旭岑說，看到這個新聞時內心非常沉痛，雖然不贊成賴總統許多施政，但因為認識多年，願意相信他只是意識形態的問題，人品還有一些正面值得稱讚之處，但是沒有想到這個發言讓他非常驚訝，幾乎可以用驚世駭俗來形容。他指出，中華民國總統面對日本殖民那段歷史，應該是要面對歷史、就事論事、恩怨分明，跟現在的日本政府保持友好、與日本人民保持友善，可是絕對不能忘記過去50年那段被殖民的歷史。

蕭旭岑說，台灣多少先賢先烈在抗日過程中犧牲性命，多少日本人屠殺原住民、台灣人的歷史，以中華民國總統的身分發表附和、孺慕日本軍國主義的言論，根本是背棄中華民族、台灣，對不起羅福星、莫那魯道等當年為了對抗日本殘暴的統治犧牲生命，賴清德現在說這種話對得起這些人嗎？

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