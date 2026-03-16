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美再啟301調查　陸商務部：保留採取必要措施　堅決捍衛自身權益

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲美國對中國在內的16個經濟體發起301調查，中國商務部回應，「中方敦促美方糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來。」（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國貿易代表辦公室於美東時間11日宣佈，以「產能過剩」為由，對包括中國在內的16個經濟體發起301調查。對此，中國商務部新聞發言人今（16）日回應，世界經濟早是無法分割個體，美方不能「狹隘」來定義「產能過剩」，更無權通過301調查對貿易夥伴採取單邊制裁。「中方將密切關注事態進展，保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。」

中國商務部發言人今16日針對就美貿易代表辦公室宣佈以「產能過剩」為由對包括中國在內的16個經濟體發起301調查答記者問。

發言人指出，中方注意到，美方「產能過剩」為由，對包括中國在內的16個經濟體發起301調查。301調查是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經貿秩序。世貿組織專家組早已裁決，根據301調查採取的關稅措施違反世貿組織規則。

發言人指出，關於美方所謂「產能過剩論」，中方已經多次闡明立場。世界經濟早已成為不可分割的一個整體，生產和消費都是全球性的，需要在全球視野下進行供需匹配和調節。

發言人表示，如果各國生產只能滿足國內市場需求，就不會有跨境貿易。美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」，貼上所謂「過剩」的標籤。

發言人強調，「美方更無權通過301調查，對貿易夥伴是否存在『產能過剩』進行單方面認定，並採取單邊限制措施。中方注意到，美方又以『未禁止進口強迫勞動產品』為由，對包括中國在內的60個經濟體發起301調查。中方正在進行分析評估。」

最後，發言人指出，「中方敦促美方糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來。中方將密切關注事態進展，保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。」

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