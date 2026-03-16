打槍川普！澳洲「拒絕派艦」護航荷莫茲　日本也回應了

▲懸掛賴比瑞亞國旗的「神龍號」（Shenlong Suezmax）油輪載運沙烏地阿拉伯的原油，在通過荷莫茲海峽後，抵達印度孟買的孟買港。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

隨著伊朗戰事進入第三週，荷莫茲海峽局勢持續惡化。美國總統川普15日直言，荷莫茲海峽對美國而言是「不需要的東西」，呼籲各國應自行承擔護航責任。對此，日本與澳洲政府於16日接連做出回應，澳洲表示無意派遣船艦參與美軍的護航計畫；日本則稱，目前尚未收到美方的正式要求。

川普：荷莫茲海峽我們不需要 各國應「保護自己領地」

川普（Donald Trump）15日晚間在空軍一號上向媒體表示，美方已針對確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）安全一事聯繫多個國家，雖然有些國家表示「不願介入」，但已得到大約7個國家的正面回應。川普指出，部分國家擁有掃雷艦或特定船艦，能提供實質幫助。

不過，川普話鋒一轉，質疑美軍長期駐守該地的必要性。他直言，荷莫茲海峽對美國來說是「不需要的東西」，並強調，「我真的要求這些國家站出來保護他們自己的領地，那是他們獲取能源的地方。既然是他們的領土，就應該過來幫我們一起保護它。」

川普甚至暗示美國可能完全撤出，「我們是全球第一大產油國，你甚至可以說我們根本不該在那裡。」

高市早苗：尚未收到請求 將在法律範圍內研議

針對川普在社群媒體點名希望日本、中國、英國等國派艦護航，日本首相高市早苗16日上午在參議院預算委員會接受質詢時表示，目前尚未收到美方的正式要求，因此難以針對「假設性問題」做出回應。

高市早苗強調，日本政府目前正研議必要的應對方式，核心重點在於「如何在法律範圍內，保護日本相關船舶與船員的生命安全」。她表示，日本會審慎評估在現行法規下，究竟「能做到什麼程度」。

此外，針對19日即將登場的日美會談，高市也預告不打算討論美、以攻擊伊朗的合法性，將重心放在保護國民安全。

澳洲表態不跟進 強調國內能源儲備無虞

除了日本態度審慎，澳洲政府16日也明確表態。聯邦交通部長凱薩琳・金（Catherine King）今（16日）上午向澳洲廣播電台（RN）證實，澳洲「不會派遣戰艦」前往荷莫茲海峽。

凱薩琳・金坦言，戰爭持續的時間越長，對整個亞太地區的衝擊就會越大，但她強調澳洲已做好充分準備，目前原定抵達澳洲的船隻皆照常運行，燃油供應穩定，「國家的燃油儲備將使澳洲處於良好的應對狀態」，試圖安撫國內對能源短缺的擔憂。

盟友各彈各調 護航聯盟面臨「高門檻」

目前，川普的「護航聯盟」計畫似乎進展緩慢。除了日、澳相繼採取冷處理，日本政府高層直言派兵面臨「極高門檻」；中國駐美大使館發言人劉鵬宇也僅呼籲停止敵對行動，並未承諾派兵。