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花蓮警匪追逐！22歲男「開無牌車拒檢撞警車」　警開槍逮2嫌

▲花蓮22歲男開無牌車拒檢撞警車。（圖／民眾提供）

▲花蓮22歲男開無牌車拒檢撞警車。（圖／民眾提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉15日深夜發生警匪追逐事件！一名22歲張姓男子駕駛未懸掛車牌的小轎車，搭載另一名友人行經自強路附近時，因拒絕警方攔查竟加速逃逸，甚至在巷弄內發狠來回衝撞巡邏車。警方朝輪胎開槍制止，並破窗將車上2人逮捕歸案。全案訊後依妨害公務、危險駕駛及毀損等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

吉安警分局北昌派出所員警15日深夜11時許執行巡邏勤務時，發現張男駕駛的小轎車未掛車牌，隨即上前攔查。不料，張男不僅不配合，反而猛踩油門加速逃離，警員見狀立即通報線上警力展開圍捕。張男見狀，開車竄進自強路一處巷弄，馬上遭2部巡邏車以前後包夾方式圍堵。張男眼見去路被封，竟開車衝撞前方警車，隨後又瘋狂倒車猛撞後方警車企圖脫困，導致小轎車卡在狹窄巷弄與2部巡邏車之間。

由於張男持續拒絕下車受檢，現場一名員警持槍朝該車輪胎開了一槍，另一名員警則手持警棍猛擊駕駛座車窗破窗，過程中員警因用力過猛導致右手遭玻璃刮傷，最後順利將張男及車上男乘客拖出車外逮捕，帶回派出所偵辦。目前受傷警員經治療後並無大礙，詳細發生原因、張男拒檢動機及車上是否有其他違禁品，仍有待警方進一步調查釐清。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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