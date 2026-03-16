開到時速200公里！中山高競速害副機師撞車死　男判刑3年半定讞

▲馮姓男子國道上競速害死另一名駕駛，判刑定讞。（示意圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台北市馮姓男子2019年7月間，清晨5點半左右開車上中山高速公路，與同向的張姓副機師車輛發生糾紛，2車遂於高速公路上競速狂飆，一度測得時速高達200公里，平均約有180公里以上。最後副機師失控撞上閘道護欄，翻車死亡。一審將馮男判處有期徒刑4年，案經多次撤銷發回後，最高法院16日改將馮男判處有期徒刑3年6月定讞。

判決指出，馮男於2019年7月6日清晨5時45分，駕車自台北市大安區金華街住處出發，由國道一號南向23公里處圓山交流道進入國道一號高速公路北往南行駛，要前往桃園市龜山區工作。另一部張姓副機師駕駛的車輛，則是從台北市內湖區住處出發，自東湖交流道進入高速公路，沿國道一號高速公路由北往南行駛，要到桃園國際機場上班。

2車在國道上因超車而發生糾紛，從國道一號南向24.2公里處開始，2車不斷加速、變換車道超車，在國道上競速狂飆。在國道一號南向24.8公里處的ETC門架雷射，測得馮男的行車時速高達200公里，至於副機師的車輛則緊隨在後。事後經過推估，2人在出事前的車速均高達180公里以上。

最後在國道一號南向25.2公里處時，因馮男突然自內側車道超越行駛於中線車道之營業半聯結車輛後，變換至中線車道，再遽然變換至外線車道而行駛於副機師車輛前方。副機師見狀閃避不及，向右急靠右側出口閘道行駛，但因車速過快、車行不穩，失控撞擊閘道出口內側護欄後，衝出外側邊坡撞擊樹木，車體斷裂，副機師身受多重鈍創併顱腦損傷而當場死亡。檢警過濾監視器後，循線逮捕馮男，並依照「公共危險罪」提起公訴。

法院審理時，馮男否認犯罪，辯稱自己當時專注在開車，因時速高達150到180公里，所以無暇注意後方車輛，根本不知道死者開車跟在他後方，並非國道競速。但一審士林地院根據沿途測速、監視器畫面等客觀證據，仍認定馮男2人國道競速，依照「共同犯妨害公眾往來安全」、「過失致人於死」等罪，將馮男判刑4年。

之後歷審也均認定馮男有罪，二審將他改判刑3年6月，更一審、更二審也都是判刑3年6月。全案再上訴，最高法院16日採信更二審見解，駁回上訴，全案定讞，馮男將入獄服刑。