快訊／劉世芳拒上台！　李貞秀初登板「對空氣質詢」怒轟政治鬥爭

▲李貞秀首度於內政委員會質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，今（16日）首度站上立法院內政委員會質詢台，與內政部長劉世芳正面對決。不過，劉世芳與住都中心董事長花敬群被李貞秀點名上台時，都並未移動，僅坐在座位上拒絕被質詢。本日會議主席李柏毅也說，「我會尊重李貞秀女士上台發言，但是行政院立場也表明非常清楚，我也尊重行政院不必回應這一個會議」。李貞秀抗議未果後，就開始對空氣質詢，並不時罵劉世芳傲慢、｢我接下來叫劉世芳女士｣等。

民眾黨立委李貞秀身份資格惹議，立法院日前舉行黨團協商，立法院長韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。行政院發言人李慧芝則說，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立法委員資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，早日釐清爭議。

立法院內政委員會今（16日）邀請內政部長劉世芳率同所屬列席報告業務概況，並備質詢，而民眾黨中配立委李貞秀今登記質詢順序為第七位。

本日會議主席李柏毅在李貞秀質詢前表示，基於立法院韓院長上禮拜協商法律的結論，「我會尊重李貞秀女士上台發言，但是行政院立場也表明非常清楚，我也尊重行政院不必回應這一個會議」。

而李貞秀上台時，點名劉世芳上台回應，但劉世芳並未上台，而是坐在位置。李柏毅此時再次重申，「我們委員會尊重李貞秀女士上台發言，但我們也尊重行政院目前結論，不必詢答而且不必回應」。

李貞秀對此痛批，內政委員會是討論民生議題，顯然內政部態度不關心民生，只想政治鬥爭，請主席做出公正裁示，如韓國瑜院長。李柏毅再次回應，謝謝李貞秀，「我還是尊重妳發言」。接著，李貞秀便要求主席暫停時間，指稱這是權宜問題，「不能佔用我時間」、「時間暫停，我在這等」，今天內政部來備詢，內政部有義務質詢，是否藐視國會，請主席裁示。

李柏毅則又重申，行政立法互相尊重，「我們也尊重行政院，行政院官員不用上台」，其實所有委員會都會遇到，「我們尊重李貞秀女士發言」。李貞秀認為，台灣是法治國家，「國人都在看」，中華民國憲法還在這邊，任何立法委員資格要請依循法律判決。李柏毅說，法治國家的法律不可以用協商的，法律判決還沒出來，不能破壞國會。

李貞秀又說，難道自己質疑劉世芳貪汙她就沒資格當內政部長？「起碼我要先提告」，等法庭三審判決定讞，她的貪污罪才成立。李柏毅說，所有官員沒有這個法律問題，但李貞秀女士目前身分有法律問題。李貞秀怒指，有人提告了嗎？法院判決了嗎？「韓院長裁示我是正常立法委員」。李柏毅重申，「法律不能用協商，我尊重李貞秀女士」。李貞秀又說，「對，我也尊重判決」。

隨後，李柏毅表示，「我們是不是可以繼續開始時間？」李貞秀原先說，「我要請劉部長先上台」，但看到劉世芳未移動，她隨即說自己不好意思耽誤剩下委員時間，便開始「對空氣質詢」，還說所有國人都在看，希望用選票給出回應、「部長一樣不回應嗎？請大家看看民進黨政府劉世芳多傲慢」、「我接下來叫劉世芳女士」。

李貞秀接著叫住都中心董事長花敬群上台，而花敬群也沒上台，李柏毅再次重申尊重。李貞秀接著依舊對空氣質詢。最後在李貞秀質詢結束後，李柏毅表示，謝謝李貞秀女士的發言，報告委員會，請內政部等一下可以在休息時間，可以針對民眾提問，如果有不正確地方，可以對社會做出些解釋。