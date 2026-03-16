1個月大嫩嬰「手捲進電梯門」　媽嚇壞眾人合力救援驚險畫面曝





▲嬰兒手卡進電梯，所有乘客嚇壞。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦發生驚險的一幕，當住戶紛紛走進電梯中搭乘時，發現一名嬰兒的手竟然被卡進電梯門內，引發電梯內其他乘客恐慌，試圖救出被卡住的嬰兒。

女嬰好奇伸手 瞬間被電梯門卡住

事件7日發生在馬哈拉施特拉邦浦納市(Pune)一棟社區大樓內，監視器拍到，一名約1個多月大的嬰兒，手意外卡進電梯門中的驚險畫面。

A toddler’s hand gets stuck in the lift in Pune, Maharashtra.



People stepped in & blocked the doors from closing & made sure the child’s hand is rescued.



A huge tragedy was averted and this is why parents need to be extra careful with kids in lifts. pic.twitter.com/WxehVhL7RX — Roshan Rai (@RoshanKrRaii) March 14, 2026

畫面中可看到，當電梯門打開時，2名女子帶著2名女嬰一起進入電梯中，原本情況都十分正常，但當電梯門再次打開時，一名女嬰因為把手伸向電梯門意外被卡住。

影片爆紅 嬰兒平安脫困

事件發生後，許多人都衝到嬰兒身旁幫忙，還有人試圖擋住電梯門，現場一片驚慌失措，幸好幾分鐘後嬰兒的手順利被拉出來，事件沒有造成嚴重傷害。

事發影片後來在網路上瘋傳，引發網友對事件的不同反應，有網友指出這是大樓管理上的缺失，也有人建議家長要看管好孩子。大樓住戶也對管理部門提出應對電梯系統進行徹底檢查的要求。