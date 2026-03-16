▲大陸業者利用「洗資訊」的方式投毒AI大模型，使得假資訊在AI後台容易被推薦。（圖／翻攝央視財經，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸媒體在「315」晚會上的爆料打假曝光，成為每年兩會過後的重頭戲。隨著大陸生成式AI發展，陸媒調查發現，部分業者透過「GEO優化」服務，向AI大模型大量投放特定內容，影響模型後台生成結果，使指定產品在AI回答中被優先推薦，甚至可透過付費方式置入虛構資訊，形成新型態網路黑色產業鏈。

《新京報》報導，在多個網路平台上搜索到了名為GEO的業務，有服務商號稱，用戶只需支付相應的費用，就能在各大主流AI大模型裡，讓客戶的產品榜上有名；讓客戶的商品廣告，成為AI模型給出的「標準答案」。

據了解，這款服務在大陸電商平台販售價格約39.9元人民幣（約185元新台幣），只需供應商寫出數篇虛假文章，便可構建出一片「假資訊」海，使得AI大模型更容易提供此類資訊。

一名GEO服務商王姓負責人表示，其公司可透過撰寫大量軟文並在網路平台發布，讓AI模型在抓取與訓練資料時納入相關內容，從而在消費者使用AI搜尋時提升指定產品的推薦排名，為維持推薦效果，需持續向網路平台投放與客戶相關的宣傳內容。

有業內人士在電商平台購買一款名為「力擎GEO優化系統」的軟體後進行測試，虛構一款並不存在的智慧手環產品，並透過該系統生成多篇宣傳文章發佈至網路，之後，在AI大模型平台詢問「智慧健康手環推薦」時，部分AI模型在回答中推薦了這款虛構產品，且排名靠前。

該系統運營商李姓業者表示，GEO業務之所以受到關注，主要是因為能透過大量資訊輸入影響AI模型生成內容，使客戶產品在回答中被優先提及。隨著相關需求增加，也催生出專門提供發稿與內容投放服務的公司，形成圍繞AI模型資料來源進行「投餵」與「投毒」的產業鏈。

對此，山東財經大學社會治理智能化研究院專家李富民指出，透過GEO等方式定向影響大模型生成推薦結果，本質上是一種隱蔽的技術性行銷手段，可能構成虛假宣傳與不正當競爭，並對消費者產生誤導。

李富民強調，相關行為一方面可能侵犯消費者的知情權與公平交易權，另一方面也可能擾亂正常的推薦演算法秩序與市場競爭環境，相關問題值得監管部門關注。

