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賴清德：對外投資83.8％在中國已降至3.75％　降低單一市場依賴

▲▼ 賴清德出席「2026年玉山論壇－印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」開幕式 。（圖／記者徐文彬攝）

▲賴清德出席「2026年玉山論壇－印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」開幕式 。（圖／記者徐文彬攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德16日出席玉山論壇時表示，現在的台灣，已經明顯降低對單一中國市場的依賴，2010年台灣對外投資，有高達百分之83.8投資在中國，在去年已降到百分之3.75，創下歷史新低。他表示，台灣持續布局全球市場，過去十年，台灣企業赴歐盟國家投資的規模，大幅成長百分之650。

賴清德致詞時表示，在全球充滿不確定性的現在，齊聚在此，交流意見、討論對策，對台灣，也對世界而言，格外有意義。他說，今年「玉山論壇」主題是，「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，這表示台灣決心要以具體的行動，在過往「新南向政策」的基礎之上，持續與新南向夥伴國、印太各國，乃至於全球民主夥伴，建立更廣泛、更深入的夥伴關係，期待共同創造更繁榮的未來。

賴清德指出，相信沒有團結，就沒有自由，今天諾貝爾和平奬得主—波蘭華勒沙前總統也在現場，他在1980年創立團結工聯，推動波蘭民主化及改革，所展現的就是團結的力量。

賴清德表示，從他上任近兩年來，台灣也致力於團結民主夥伴的力量，共同撐起「民主保護傘」，讓理念相近的國家免於威權擴張的威脅，攜手促進世界的民主、和平與繁榮。

賴清德說，現在的台灣，已經明顯降低對單一中國市場的依賴，2010年，台灣對外投資，有高達百分之83.8投資在中國，在去年已降到百分之3.75，創下歷史新低。他表示，台灣持續布局全球市場，過去十年，台灣企業赴歐盟國家投資的規模，大幅成長百分之650。

▼賴清德出席「2026年玉山論壇－印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」開幕式 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 賴清德出席「2026年玉山論壇－印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」開幕式 。（圖／記者徐文彬攝）

賴清德表示，去年美國已經成為台灣最大的出口市場，台灣對美國出口成長百分之78、對新南向國家出口成長百分之30.5。這些都代表了，台灣拓展多元市場、跟各國深化經貿關係的成果。

賴清德指出，期待透過「民主＋經濟＋科技」的加值效應，讓台灣與民主夥伴，一起強化供應鏈韌性及經濟韌性。他強調，台灣具有領先全球的半導體先進製程及強大的IC設計實力，也積極迎向AI時代，布局矽光子、量子科技、機器人等三大關鍵技術研發。不論是打造全球半導體非紅供應鏈，或是引領世界科技發展，台灣都不會缺席。

賴清德強調，台海的和平穩定，是世界安全和繁榮的必要元素，因此面對地緣政治快速變化、非傳統威脅及灰色地帶侵擾加劇，台灣有決心維護區域的和平穩定，也願意和民主陣營，肩並肩發揮嚇阻力量，靠實力求得和平。

因此，賴清德表示，台灣提出國防特別預算、擴大對國防的投資，按照北約標準，今年度國防預算占GDP 百分之3.32，預計在2030年前，達到GDP 百分之5，要加速建構不對稱戰力，也大力提升全社會防衛韌性，來因應各種威脅與挑戰。

賴清德強調，台灣不只要在各領域組國家隊，持續壯大國家實力，更要組國際隊，繼續跟各國發揮團結的力量，讓世界更加穩定繁榮、永續發展。

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台灣經濟民主夥伴國防預算印太策略投資趨勢

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