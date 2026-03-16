高雄男酒後挑釁警、當街便溺！派出所內發酒瘋「砸毀2電腦」慘了

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前金區昨日（15日）發生一起酒後鬧事案件。一名34歲曾姓男子於酒吧內泥醉失控，不僅公然挑釁執勤員警，還當街便溺。警方將其強制管束帶回派出所後，曾男竟持續發酒瘋損壞辦公電腦，最終被依妨害公務及毀損罪現行犯移送地檢署偵辦，為其脫序行為付出代價。

▲曾姓男子於酒吧內酒後失控，不但拉扯執勤員警，當街便溺外，還推倒派出所內螢幕，依妨害公務及毀損罪現行犯移送地檢署偵辦。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

新興分局今自強路派出所於15日上午10時50分許接獲通報，指前金區成功一路某酒吧有酒客泥醉鬧事。巡邏員警趕抵現場後發現，34歲的曾姓男子因酒後意識模糊，正與店家發生激烈口角，情緒極度不穩。

警方獲報到場處理時，曾男行為已完全失控，當街便溺，甚至拉扯執勤員警的衣領，公然挑釁公權力。為確保現場秩序及保護周遭民眾安全，員警果斷採取行動，依法將曾男執行強制管束，並帶回派出所同時聯繫家屬。

然而，曾男被帶回派出所後仍未清醒，於管束期間持續出現失控行為，甚至在辦公區推倒2台電腦螢幕，導致公物毀損。警方見狀當場依「妨害公務」及「毀損罪」現行犯身分將其逮捕。全案在訊問後，已移送高雄地檢署進一步偵辦。