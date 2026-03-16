聯合國人員遭攻擊！基地附近巡邏反擊交火　距離僅5公尺

▲圖為聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）15日證實，維和人員在黎巴嫩南部執行巡邏任務時遭到開火襲擊，地點發生在3處不同的聯合國基地附近，其中一次攻擊距離維和人員僅5公尺，襲擊者很有可能是非國家武裝團體。

基地附近巡邏遭攻擊 維和人員開火反擊

BBC、以色列時報等報導，這三起襲擊事件發生在雅塔爾（Yatar）、代爾基法（Dayr Kifa）及卡拉維亞（Qallawiyah）3處不同的聯合國基地，當時維和人員正在基地附近進行例行巡邏。

其中在雅塔爾發生的攻擊事件最為驚險，距離維和人員只有短短5公尺，另外2起則是分別距離維和人員約100公尺及200公尺。

面對突如其來的狀況，其中兩支巡邏小隊隨即進行自衛反擊，雙方發生交火，所幸無人受傷。事發後，相關人員完成原定任務。

UNIFIL指控 可能構成戰爭罪

UNIFIL嚴正譴責攻擊事件，並稱針對執行安理會授權任務的維和人員發動攻擊是完全不可接受的行為，任何針對觀察員的襲擊都構成對國際人道法及第1701號決議的嚴重違反，「可能構成戰爭罪」。

UNIFIL自1978年成立以來，主要任務為監測黎巴嫩南部敵對行動，協助確保平民獲得人道援助。根據聯合國網站，聯合國維和人員包含軍事、警察及文職人員，維和行動的職責已從最初的監督停火，擴展至保護平民、解除前戰鬥人員武裝、維護人權、推動法治、支持自由公正選舉及降低地雷風險等任務。