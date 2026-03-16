新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！老司機嗨翻

▲桌遊店新店員報到。（圖／翻攝自臉書／家家美樂地）

記者周亭瑋／綜合報導

新北一間卡牌桌遊店昨日在臉書粉專驚喜宣布新血加入，一名正妹店員「河豚」正式報到，粉專更同步曬出辣照，只見店員甜美外型配上火辣身材，狂吸大票網友朝聖，更有老司機神出本尊，發現她是擁有6.1萬粉絲追蹤的遊戲網美。

轉換跑道挑戰卡牌遊戲！新店員「河豚」甜喊：多跟我聊天

[廣告]請繼續往下閱讀...

正妹店員「河豚」透露，自己原本的工作就與玩具有關，這次決定轉換跑道挑戰卡牌領域。她也表示，目前包括寶可夢卡牌、GA、FAB等各類卡牌遊戲都還在努力學習中，更熱情邀請粉絲，「可以多跟我聊聊天，請大家多多指教！」

「流量密碼」降臨卡牌店！粉專大談AI時代經營學

店家除了介紹正妹店員，也在發文中感嘆實體店面經營不易，認為在AI應用便利的現在，卡牌店必須緊跟流行趨勢。

店家指出，在AI時代招募員工已不只是找人顧店，而是要找能將科技工具與社群經營結合的「數位原住民」，並強調經營卡牌店是一門結合「熱血」與「數據」的生意，若能找到懂玩家心態又能操作工具的左右手，經營壓力會減輕許多。

▲河豚擁有6.1萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG／yzcn_1127）

網友挖出本尊IG 嗨喊：可愛賽道來了個魅魔

店員報到的消息曝光後，立刻吸引大批老司機與牌友湧入留言區洗版，「太誇張了，現在卡牌店員都這麼競爭嗎？」「可愛的賽道突然來了個魅魔」、「這局挺美樂地了，老闆又贏了」、「我要搬離台北去打牌了」、「太正啦！現在開始玩卡還不遲」、「想不到卡牌店的店員競爭那麼大」、「絕對支持，這一定要去朝聖」、「美樂地三本柱嗎」、「突然有動力玩卡片了」。

還有人翻出本尊IG帳號，直呼「真假！是那個IG粉絲6萬的河豚？」「河豚要變我推了」、「河豚好正」。

►美國擊敗多明尼加！最後一球「卻神級爛尾」被罵爆 大票球迷怒了

►日本輸委內瑞拉「一票球迷卻不意外」 狂指1關鍵：天差地遠

►台積電工程師「逼妻賣3千萬遺產房」 代書急勸！真相爆心碎