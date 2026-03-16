遭虐杜告犬「健康」尋獲白骨！米可白心碎呼籲：台灣需要動保警察

▲藝人米可白為受虐小母犬「健康」發聲。（圖／翻攝自米可白臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

遭飼主虐打後詭異失蹤38天、年僅一歲的白色母杜告犬「健康」，日前動保團體疑似在伸港海邊的草叢中尋獲，但遺憾的是，牠已成了一具腐敗的屍體。更令人心碎的是，狗狗被發現時頭骨破裂、牙齒幾乎被打落，死狀極為悽慘，相關單位已進一步採檢確認；藝人米可白心痛發文，對已逝的「健康」溫柔喊話：「孩子不怕，願你在天堂自由奔跑，開心地生活」，並誓言會繼續為這些無法發聲的生命走下去。

米可白沉痛表示，這些年來，有太多狗狗慘遭毒手——從淡水漁船上的「麥可」、新莊遭棍棒毆打的「可樂」、北港被從五樓丟下的「勇醬」、南港被拖行三百公尺的黑狗，到現在長期被鐵鍊拴住、遭毆打致死的「健康」，甚至還有雲林虐殺犬隻煮食、六度犯案的吳姓男子。

▲失蹤杜告母犬疑尋獲已死亡。（圖／民眾提供）

「每一次新聞出來，大家憤怒、轉發、要求重罰，但最後呢？」米可白質疑，現行動物保護法的罰則不痛不癢，執法不夠嚴謹，通報制度漏洞百出，導致悲劇一再重演。她形容「健康」生前長期被鐵鍊綁著毆打，倒在地上抽搐，頭骨裂開、牙齒斷裂，「你能想像牠生前承受了多少痛苦、恐懼與絕望嗎？」

米可白感嘆，真正讓人心碎的，從來不只是某一個施虐者，而是整個社會與制度至今仍未把弱小的生命放在重要的位置。她重提已討論、修法超過十年的「動保警察」制度，至今仍無法落實，「難道這些孩子的生命，真的不重要嗎？」

▲杜告母犬遭到飼主施虐疑尋獲已死亡。（圖／民眾提供）

她呼籲政府正視問題，建立專責的動保警察單位，讓受虐動物能在第一時間獲得保護，也讓施虐者知道，傷害生命是需要付出代價的。她強調，對動保單位來說，這可能只是一個案件，但對在乎生命的人來說，每一個孩子都是生命。

「對施暴者，我們不需要容忍。我們的良善，應該用在對的地方。」米可白最後呼籲大眾分享訊息，讓更多人看見動保議題，因為只有被看見，改變才有可能發生。

▲藝人米可白為受虐小母犬「健康」發聲。（圖／翻攝自米可白臉書）