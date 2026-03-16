快訊／杜拜國際機場宣布「暫停所有航班」起降

▲杜拜國際機場。（圖／達志影像／美聯社）
記者張方瑀／綜合報導
杜拜民航局（Dubai Civil Aviation Authority）正式宣布，為了確保所有旅客與工作人員的安全，杜拜國際機場（Dubai International Airport）將採取預防性措施，暫時停止所有航班起降。
杜拜民航局在聲明中表示，這項暫時停飛的決定是基於安全考量。目前建議所有計畫出行的旅客，應直接聯繫各自搭乘的航空公司，以獲取有關航班的最新動態資訊。
相關單位也補充，關於機場恢復運行的進一步消息，將會在確認後第一時間透過官方管道對外發布。
Dubai Civil Aviation Authority announces the temporary suspension of flights at Dubai International Airport as a precautionary measure to ensure the safety of all passengers and staff. Travellers are advised to contact their respective airlines for the latest updates regarding…— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2026
