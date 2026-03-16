伊朗女足隊長撤回澳洲庇護申請　母親傳遭革命衛隊施壓

▲伊朗女足隊長甘巴里（Zahra Ghanbari）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗女足隊長甘巴里（Zahra Ghanbari）撤回在澳洲的庇護申請，成為最新一位決定返國的球員，將從澳洲經馬來西亞轉機返回伊朗。截至目前，原本尋求庇護的7名代表團成員中，已有5人改變心意選擇回國，僅剩2人確定留在澳洲。澳洲議員指出，球員正遭受伊朗當局恐嚇，家屬被當作籌碼迫使她們回國。

伊朗施壓！ 女足家屬爆失蹤、遭關押

根據伊朗媒體消息，女足隊長、前鋒兼國家隊得分王甘巴里已經撤銷庇護申請，「重返祖國懷抱」。

流亡海外的伊朗前足球員阿米尼（Shiva Amini）在社群平台X上披露，這些球員之所以返國，是因為伊朗足球協會與革命衛隊對球員家屬施加強烈且系統性的壓力，「好幾名球員決定回去，是因為對家人的威脅已經到了無法忍受的地步，那些恐嚇根本沒完沒了」。

伊朗國際電視台接獲消息稱，甘巴里的母親遭革命衛隊情報部門傳喚，隨後女兒被告知此事。

雪梨萊德市議員科德羅斯塔米（Tina Kordrostami）表示，球員正遭受德黑蘭當局嚴重恐嚇，家屬被當作籌碼迫使她們回國，「我知道有家屬已被拘留，也有家庭成員失蹤……我們非常擔心她們」。

拒唱國歌被罵叛徒 7人庇護僅2人留澳

這場風波起因於伊朗女足在澳洲舉行的女足亞洲盃賽事中，拒絕演唱國歌的舉動，在國內被貼上「叛國者」標籤，伊朗國營電視台主持人更稱她們為「戰時叛徒」。在這之後，女足成員前往澳洲尋求庇護，但已有多人選擇撤回申請，如今只有2人留在澳洲。

人權團體多次指控伊朗當局慣用威脅親屬或沒收財產的手段向海外運動員施壓。澳洲內政部長伯克（Tony Burke）先前表示，政府已盡一切努力確保這些女性有機會在澳洲擁有安全未來，但儘管政府提供機會並傳達相關訊息，卻無法抹除這些選手們做出艱難決定的背景因素。

▼ 伊朗女足在澳洲尋求庇護。（圖／路透）