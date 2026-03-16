蕭敬嚴道歉難止血！　徐巧芯再曝「攻擊黨內片段」：發言多麽無恥

記者郭運興／台北報導

投入國民黨新北議員第11選區初選的蕭敬嚴，近日不斷被挖出攻擊國民黨言論，引起同黨立委不滿，蕭敬嚴則道歉稱，忽略過激言論傷害到黨內同志，會虛心檢討發言。對此，已表態不支持的國民黨立委徐巧芯今（16日）分享蕭敬嚴過往攻擊她的片段，痛批很多自己第一次看到，自然不知道蕭先生發言有多麽無恥。這是「為了國民黨好」？明明就是「為了民進黨好」！蕭敬嚴道歉不是真心的，因為發現很多人檢舉，可能會被開除；或者沒有處分也可能選不上，才裝一下。

蕭敬嚴昔日攻擊黨內言論不斷遭挖出，不僅大罷免前夕大酸黨內立委徐巧芯、葉元之、羅智強、傅崐萁，連民眾黨主席黃國昌也被嗆「沒擔當」，今日又有片段曝光，蕭敬嚴在多個政論節目上猛酸徐巧芯，更把徐比喻成「黃子佼」。

對此，徐巧芯表示，影片裡的內容，很多自己是第一次看到，畢竟不會時時刻刻關注部分無良節目，也自然不知道蕭先生的發言有多麽無恥。

徐巧芯表示，自己也是今天才知道，當初四叉貓找人包圍我家的活動宣傳，也有蕭敬嚴的手筆，跟著一起宣傳。這是2024年五月的事情，不過一到兩年，什麼「當初還年輕」、「發言是為了黨好」，到底哪裡年輕？是五歲還是十歲？到底哪裡對黨好？發言完全沒有建設性，在沒有查證的情況下跟隨綠媒做這麼惡質的事情，竟然停權可以從三年改為一年，還好意思爭取國民黨提名，令人傻眼。

徐巧芯直言，蕭敬嚴甚至拿她跟黃子佼作比較？自己是做了什麼傷天害理的事情嗎？當初那些節目對她的各種扭曲與抹黑，法院判決中現已清清楚楚與自己無關，綠營視她為眼中釘，刻意霸凌很正常，本人也一點都不怕，但國民黨人背刺，而且連有人幫她說話都要被蕭敬嚴一起罵進去，又是另外一回事。

徐巧芯說，連綠營的主持人都感覺蕭敬嚴的發言踩到一個政黨的紅線，就只有蕭敬嚴一個人嘻皮笑臉繼續落井下石，這是「為了國民黨好」？明明就是「為了民進黨好」啊！

徐巧芯提到，昨天蕭敬嚴臉書貼的道歉訊息，是其他人傳給自己的，因為自己被封鎖根本看不到。而且內容毫無誠意，也沒有說明自己哪裡錯、對誰抱歉了。明明前幾天說是大家霸凌抹黑，突然轉彎，自己個人認為，蕭敬嚴不是真心的，只是因為利益，因為發現很多人到考紀會檢舉，可能會被開除；或者即使沒有處分也可能選不上，才裝一下。蕭敬嚴都是為了自己，從沒想到別人。

徐巧芯強調，過去自己沒有針對這些事情表達立場，一來是不知道有這麼多、這麼離譜，再來是如果蕭敬嚴只是普通黨員要上政論節目賺錢，那隨便，可是要爭取成為國民黨提名的候選人，應該就要有更高的標準與品質。「不要說我追殺你，大概過去的幾年間，都是你在追殺我」。

▼國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）