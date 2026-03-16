油價狂飆！CNN曝「3大開銷」先喊漲　荷莫茲恐還要卡3個月

▲受到中東衝突影響，美國油價飆漲24%。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

伊朗戰事持續延燒，荷莫茲海峽運輸受到影響，全球消費者荷包正面臨嚴峻考驗。根據美國汽車協會（AAA）最新統計，全美汽油均價已攀升至每加侖3.7美元（約新台幣118元），相較於2月28日戰爭爆發前，漲幅高達24%。美國能源部長克里斯·萊特坦言，戰爭確實重創經濟，但他強調承受「短期陣痛」總好過「讓伊朗擁有核武」。

戰火何時熄滅成關鍵變數

根據CNN報導，能源數據分析公司Kpler首席原油研究分析師法拉克沙希（Homayoun Falakshahi）指出，即便戰爭今天就結束，要讓承載全球20%石油運輸量的荷莫茲海峽恢復正常運作，至少還需要1至3個月時間。

就算荷莫茲海峽立刻恢復運行，數百艘等待安全通行的油輪仍需要逐一疏導，各大產油國還得修復受損設施、提升產能並重啟供應鏈。CNN記者大衛·高德曼13日特別強調，戰爭持續時間才是決定性因素，拖得越久物價就漲得越高。

機票恐率先反映成本壓力

油價狂飆直接增加了航空公司營運成本，旅客恐怕得為此多掏錢。聯合航空執行長史考特·柯比上周就預告，航空燃油成本上漲對票價的影響「可能很快就會反映出來」。旅遊專家接受CNN旅遊頻道訪問時建議，消費者應該盡早訂票，並且在這種不確定時期避免選擇基本經濟艙，因為這類票種在退票與改期上限制較多。

生鮮食品首當其衝漲勢凶

超市賣場將成為消費者最快感受到衝擊的地方，特別是生鮮蔬果、肉品與乳製品區。CNN上周報導指出，隨著油價持續攀升，貨物運輸成本水漲船高，而且只要戰事不停，漲勢恐將持續惡化。食品保存期限越短，業者能囤積的數量就越有限，價格也就越容易受到波動影響，這讓生鮮商品成為物價上漲的第一波衝擊。

房貸利率反轉向上攀升

原本穩定下滑的房貸利率也開始出現逆轉。過去9個月來，受惠於聯準會2025年三次降息，房貸利率持續走低。但投資人如今因擔憂戰爭對經濟的破壞，開始要求更高的美國公債殖利率。由於房貸利率與10年期美國公債殖利率緊密連動，幾周前房貸利率已經反彈，重新突破6%關卡。