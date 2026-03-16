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只因偷平板被罵！　美14歲少年「行刑式開槍」殺害母親

▲▼平板電腦,平板。（圖／VCG）

▲美國14歲少年因偷竊平板被罵而開槍射殺母親。（示意圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

美國懷俄明州切延市（Cheyenne）一名14歲少年雷歐尼（Havoc Leone）因涉嫌偷竊母親客戶的平板電腦，在與母親發生激烈爭執後，竟趁母親彎腰時，從後腦勺開槍將其射殺。目前雷歐尼已被警方逮捕，並面臨加重一級謀殺罪指控，將以成人身分受審。

偷平板被罵「小偷」　14歲兒埋下殺機

根據《紐約郵報》報導，14歲的雷歐尼先前就有偷竊電子裝置的前科。案發前，父母因他偷走母親客戶的平板電腦而發生爭吵。雷歐尼向警方供稱，母親麥金塔（Theresa McIntosh）在爭執中罵他是「腦袋有問題」且是個「小偷」，這讓他感到極度不滿。

雷歐尼更坦言，過去只要母親要求他做不想做的事情，他就不只一次動過殺掉母親的念頭。

趁母彎腰撿筆記本　少年背後冷血開槍

案發當天7日上午11時30分左右，麥金塔在兒子的房間裡一邊拼圖，一邊督促他完成功課。兩人隨後又為了平板電腦的密碼爆發口角，麥金塔要求雷歐尼交出寫有密碼的筆記本。

雷歐尼隨手將筆記本丟在地上，趁著母親彎腰去撿時，隨即拿出藏在臥室裡的黑色的金牛座（Taurus）9mm手槍，近距離朝母親的後腦勺開槍。

父戴抗噪耳機打電動　誤認「氣球破掉」

案發當時，雷歐尼的父親正在地下室玩電玩遊戲，由於戴著抗噪耳機，他雖聽到「砰」的一聲，卻以為是氣球破掉的聲音而未加理會。

直到一小時後，父親上樓才發現異狀。雷歐尼當時站在臥室外，神情自若地宣稱不知道發生什麼事，僅表示槍「就這樣走火了」。父親隨即對倒臥血泊的麥金塔進行急救並報警，但麥金塔被緊急送醫並轉運至科羅拉多州醫院後，仍因傷重不治。

鑑定結果戳破謊言　父崩潰：接受她自殺更容易

雖然雷歐尼最初辯稱槍枝是母親給他的，或是意外走火，但院方鑑定發現，麥金塔右耳後方的傷口並非自殺常見的「接觸性傷口」，且現場發現的槍枝原本應放在車內且未上膛，顯示有人刻意取用並操作。雷歐尼隨後才改口承認，是因數學成績被罵後從車內偷走槍枝。

面對慘劇，這名悲痛欲絕的父親向執法人員表示，「我甚至不想把發生的事說出口，對一個父親來說，這真的太瘋狂了。」他痛苦地說，「接受她自殺，比起接受我兒子試圖殺了她，真的要容易得多。」

目前法院已裁定雷歐尼的保釋金為50萬美元（約台幣1600萬元），全案將持續審理。

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