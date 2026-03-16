曝伊朗控制荷莫茲海峽衝擊　蔡正元：美國戰略崩潰「整盤局全掛」

▲川普。（圖／視覺中國）

記者郭運興／台北報導

美國近日攻擊伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island），美國總統川普更「要求」約7個高度依賴中東石油的國家組成聯盟，共同負責巡邏荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。對此，前立委蔡正元15日表示，如果這次讓伊朗變成荷莫茲海峽控制者，美國部署近一百年的戰略就全面崩潰了，這邊輸掉，美國整盤局全掛。他強調，現在川普下不了台，只好假裝去炸一炸油島，川普沒有戰鬥意志，這看得出來。

蔡正元於節目《國際直球對決》表示，美國到底有沒有戰爭的意志，這才是關鍵，其他的都不重要，任何戰爭要分析，首先看雙方的戰爭能力有多強、戰爭意志有多高，伊朗的戰爭能力雖然比美國差，可能也比以色列差，但是戰爭意志比兩國都高，這才是問題所在。

蔡正元表示，美國炸伊朗的油島，是炸軍事設施，但如果沒有把其他島嶼還有周邊海港控制住，根本沒有辦法保證荷莫茲海峽的通行權，所以美國這場輸贏，自己比較沒有去注重油價、金價、通貨膨脹，在一個問題面前通通不重要，那個問題就是「伊朗到底有沒有權力控制荷莫茲海峽」。

蔡正元指出，荷莫茲海峽以前是美國在控制，在兩伊戰爭的時候，當時伊朗為了阻止伊拉克油輪離開荷莫茲海峽，伊朗也封鎖，當時美國總統雷根說「我派軍隊去，伊朗如果敢擋我軍隊就走著瞧」。伊朗當時怕美國，因為美國不是參戰國，伊朗不想把美國拉進來，當時就退了。

蔡正元認為，如果這一次讓伊朗變成荷莫茲海峽的控制者，不管是收安全稅或是做怎樣的動作，代表美國已經不是荷莫茲海峽的話事人，這在美國部署了將近一百年的戰略，不用什麼中國、俄羅斯，就全面崩潰了。

蔡正元指出，美國控制全世界什麼？簡單講就是「巴拿馬運河」跟「荷莫茲海峽」，蘇伊士運河的控制權，一向在英國和法國手上，阿拉伯國家以前是賣油給美國，美國現在不買油了，但是阿拉伯國家仍然美國在中東最重要的戰略據點，如果這邊輸掉，美國整盤局就全掛，這是很客觀的戰略地圖崩毀。

蔡正元直言，美國幾十任總統就是維護這個，現在川普一下子把它丟了，自己認為不管是這任美國總統或下一任，很難不經過很大的代價把它吞下去。

蔡正元提到，所以川普大概心不甘情不願，原先沒想這麼多，以為只要發動第一波攻擊，把哈米尼與高層幹掉，馬上伊朗國防軍就會軍事政變，民選政府就能取得伊朗控制權，但現在國防軍不動、民選政府搖擺不定沒有實力，現在伊朗革命衛隊控制伊朗政治與經濟，這一下子川普下不了台，接下來怎麼辦？只好假裝去炸一炸油島，那是假裝的，因為川普沒有戰鬥意志，這看得出來。

蔡正元強調，大家不要以為打油田是什麼了不起的事，兩伊戰爭、科威特戰爭的時候，伊拉克的海珊把科威特所有的油田都炸掉，現在還是照常有油，因為炸的時候只能炸前面那一段，很容易被滅掉，不可能把油田底下全都炸掉，因為底下沒有氧氣，所以打不打油田象徵性的比較多。

蔡正元認為，現在評估以色列還有戰爭能力嗎？還可能產生大規模反擊嗎？美國自己確定是有，但沒有戰鬥意志，伊朗這場戰爭的限制在於經濟能力還有多少能支持戰爭機器，而美國有多少政治的限制會卡住自己的戰爭能力。

▼蔡正元。（圖／記者黃哲民攝）