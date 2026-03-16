網傳曾祖父是漢奸？蘇巧慧轟「編造假歷史政治攻擊」　曝2鐵證闢謠

▲民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧。（資料照／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

近期網路傳出惡意抹黑，指稱民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧的曾祖父蘇雲英是陷害抗日英雄林少貓的漢奸。蘇巧慧今（16日）對此駁斥，每逢選舉，就有人用編造的假歷史進行政治攻擊，相關說法為惡意言論。她指出，原作者曾出面打臉，抹黑文字全為惡意捏造，且她的曾祖父不僅不是漢奸，還曾資助抗日，請大家一起幫忙澄清、抵制假消息，不要讓惡意的造謠者得逞。

蘇巧慧今（16日）表示，又來了！每到選舉，就有人用編造的假歷史進行政治攻擊。昨天又有人在網路上抹黑她的曾祖父蘇雲英是陷害抗日英雄林少貓的漢奸 。對此她必須再次闢謠，請大家幫忙傳出去，打臉這些惡意言論。

第一，「原作者曾出面打臉，抹黑文字全為惡意捏造」。蘇巧慧指出，網路上散播她曾祖父的謠言來源，有人自稱引用自《屏東縣鄉賢傳略》。事實上，該書作者蘇全福先生還曾親自出來闢謠，「書中根本沒有這麼寫」 ，原著反而還誇獎她的曾祖父 ，「前清廩生，為人磊落，慷慨赴俠義，豁達有大志」。根本沒有半句提到林少貓，網路謠言不攻自破。

第二，「我的曾祖父不僅不是漢奸，還曾資助抗日」。 蘇巧慧說明，家中不但有曾祖父蘇雲英資助抗日軍餉的「台灣民主國安全公司股份票」，證實他曾經資助抗日。甚至還有曾祖父親筆題字摺扇，內容感慨日治時期「民權莫展」，這是曾祖父期盼為台灣人民爭取權利的明證。

蘇巧慧感慨，每逢選舉，相同的假消息就會被有心人士拿出來惡意散播 。「但沒關係，我會很有耐性地一再打臉」。請大家一起幫忙澄清、抵制假消息，不要讓惡意的造謠者得逞。