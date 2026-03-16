獨／台中父子離奇失蹤現身高雄燕巢！父詭異墜山坡亡、兒意識不清

▲80歲男子跌落邊坡，救起已經沒有呼吸心跳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一起離奇死亡案件發生在高雄燕巢區！台中有民眾在15日晚間9時30分通報，指台中一對父子失蹤，警方追查後透過定位發現，2人疑似出現在高雄市燕巢區，隨即通報高雄警方協助搜尋。找到人時，80歲的老父親已跌落邊坡，沒有呼吸心跳，救起後送醫不治。

據了解2名男子是父子關係，而就在今天（16日）凌晨0時10分左右，員警趕往燕巢區車林巷一帶，先在現場發現機車，接著又在路旁找到年約54歲的兒子，但他當時意識不清，當下跟警方表示，同行80歲父親已跌落邊坡。警消獲報後緊急展開搜救，最後將人吊掛救起送醫，但父親仍因傷重不治。

▲80歲男子跌落邊坡，消防人員用吊掛方式將他救起。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於報案人曾向警方提到，死者生前疑似曾透露輕生的念頭，因此警方目前除持續釐清墜落經過外，也將一併釐清死者生前狀況，以及是否涉及其他外力或可疑因素。至於確切死因，仍有待檢警相驗後進一步釐清，兒子目前也在醫院接受治療，相關案情仍待後續調查。

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