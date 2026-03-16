下一個目標是古巴？川普放話「很快能達成協議」：他們也想談判

▲美國總統川普在返回華府的空軍一號專機上向記者發表談話。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間15日表示，美國正在與古巴進行談判，未來可能「很快達成協議」，也不排除採取其他行動，但強調華府目前仍將優先處理伊朗問題。此番談話顯示，美國與古巴之間長年緊張的雙邊關係可能出現新變化，也讓外界關注兩國是否即將迎來政策轉向。

根據《路透社》，川普當天在空軍一號上接受媒體訪問時指出，「古巴也想達成協議，我認為我們很快就會達成協議，或做我們必須做的事情。」他同時透露，美國確實正在與古巴對話，但華府目前外交優先順序仍是伊朗問題，「我們正在和古巴談判，但會先處理伊朗，再處理古巴。」

多年來，美國與古巴因制裁、外交摩擦，以及移民與安全議題衝突，雙邊關係始終處於緊繃狀態。如今雙方重新接觸，區域盟友與投資者也密切關注，是否意味著美國對古巴政策可能出現調整。

古巴總統迪亞斯卡內爾（Miguel Díaz-Canel）於14日表示，古巴已經與美國展開對話。當前古巴正面臨數十年來最嚴重的經濟危機之一，該國政府希望透過談判緩解壓力。他在國家電視台播出的影片中表示，這些會談是為了透過對話尋找解決方案，處理兩國之間的分歧，希望雙方能逐步遠離對抗。

據悉，古巴經濟困境近年持續惡化，其中一大原因是進口石油供應受阻。該國高度依賴石油維持發電與交通運作，如今燃料短缺迫使政府在全國實施輪流停電，同時縮減部分公共服務。

另一方面，川普近幾週多次對古巴局勢發表評論，稱該國正「瀕臨崩潰」，並暗示古巴有意與美國達成協議。他本週稍早甚至提到古巴可能面臨「友善接管」，但隨後又補充說，「也可能不是友善接管。」