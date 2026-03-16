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日本輸委內瑞拉「一票球迷卻不意外」　狂指1關鍵：天差地遠

▲日本邁阿密悲劇。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本敗給委內瑞拉，止步八強。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽中，衛冕軍日本隊在激戰後，以5比8不敵委內瑞拉，隊史第6度參賽首度無緣晉級四強。不少球迷感嘆，日本隊雖有大谷翔平坐鎮，但面對中南美洲「極高比例大聯盟等級」的重砲部隊，日職本土投手的宰制力明顯不足。

日本隊神話破滅！隊史首度無緣4強「敗給MLB強度？」

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日本隊在八強賽面對委內瑞拉，雖然開賽極力搶攻，但在投手端無法有效壓制對方的強大火力，終場以3分之差落敗，這也是日本隊參加經典賽以來首次未能闖進準決賽。

粉專「一級嘴砲技術士」不禁直呼，「日本也掰了，這場比賽看到一半時我就有個感想：喔，人家的MLB平常就是這種強度。」

▲2026年WBC進八強隊伍。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲2026年WBC進八強隊伍。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

一名球迷就分析，本屆日本隊在分組預賽面對澳洲、捷克時，就已顯現並非「輾壓過關」，面對韓國與台灣時，純日職體系的投手表現也不若以往突出；當對上幾乎全員大聯盟打線的中南美強權，確實難以抵擋，「這次經典賽真的跟世界宣告，為什麼大聯盟的總冠軍夠資格稱為世界大賽了！」

四強名單等於「MLB人數表？」 網感嘆：差距比籃球巨大

賽後，大票球迷認為，這一屆經典賽直接證明了「大聯盟球員數量」與「戰績」的正相關，「進入前四強的球隊，根本就是MLB球員最多的前四名」、「平常看MLB沒感覺，全拉出來比就知道天差地遠」、「比起籃球，棒球的等級差距感覺更巨大」、「這不是MLB的強度，是MLB明星賽的打線吧」、「這一屆經典賽，根本是MLB願不願意釋放球員回國效力，直接影響了國際比賽」。

▲村上宗隆、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

另外，網友們也洗版回應，「日本只有一個大谷，人家是整隊幾乎都是大谷」、「別人隊裡有6、7 個80%的大谷，你只有1個」、「只有大谷跟山本真的不夠，敗得合理」。

2026經典賽新戰局：中南美強權霸佔四強

隨著日本隊爆冷出局，本屆四強名單由多明尼加、美國、委內瑞拉及義大利包辦，這四支球隊共同的特徵就是，擁有極高比例的大聯盟現役球員。其中，多明尼加與美國各29名、委內瑞拉24名、義大利18名。

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