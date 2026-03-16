運將陷熱戀「越南女友很漂亮！」　律師一聽秒抖：快報警

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

當愛情遇上投資，極有可能是詐騙的開始！律師賴承恩近日在社群平台分享實例，他在搭乘計程車時，得知司機大哥正與越南妹子熱戀，女方不僅面容姣好，兩人還一同投資，職業敏感度極高的他，當場勸運將報警，也不禁感嘆「希望他回頭是岸啊！」

巧遇司機甜炫「越南正妹女友」 律師一聽關鍵字驚覺不妙

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賴承恩律師透露，當天開完庭搭乘計程車，上車時司機大哥剛掛掉電話，便熱情分享自己正與在交友軟體認識的越南籍女友通話，語氣充滿甜蜜。

然而，當律師進一步詢問兩人是否見過面時，大哥竟回覆，「還沒耶，她說等下次來台灣會來找我！」這讓律師瞬間警鈴大作。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

「沒要錢但一起投資」 律師急給名片勸報警：這是詐騙

為了確認是否為常見陷阱，律師委婉詢問，對方是否有伸手要錢；而司機大哥則直率表示沒有，同時又補了一句「但我們有一起投資。」

這個關鍵字讓律師當場斷定是詐騙，苦口婆心表示「大哥，你聽起來遇到了詐騙。」在進一步聊完細節後，律師趕緊請司機去報警，並遞上名片叮囑，希望他能及時止損。

而網友們看完不禁感嘆，紛紛直呼「愛情詐騙啊啊啊」、「律師是好人」、「投資不是一樣嗎？傻眼」。

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