伊朗戰爭燒錢！白宮顧問曝「耗資120億美元」　估戰事須持續第6周

▲白宮首席經濟顧問哈塞特透露，伊朗戰爭耗資甚鉅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與以色列2月28日對伊朗發動軍事攻擊後，戰事已進入第3周。白宮首席經濟顧問、國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）透露，伊朗戰爭至今已耗資120億美元。同時，伊朗報復導致荷姆茲海峽航運幾乎停擺，全球能源市場震盪，國際油價3月以來暴漲逾40%，布倫特原油已突破每桶105美元。

根據美媒《紐約郵報》，哈塞特於當地時間15日接受CBS節目《面對全國》（Face the Nation）訪問時表示，「我最新收到的簡報數據（伊朗戰爭耗資）是120億美元」，這是截至目前為止美國在伊朗戰爭中的支出。他指出，美軍多數作戰使用的是既有武器庫存，因此短期內不一定需要向國會提出追加預算。

美國國會此前曾接獲簡報，估算戰費約在110億美元左右。不過華府政壇也流傳，若戰事延長，未來可能提出規模高達500億美元的補充預算案。

這場戰爭自2月28日爆發以來，美國政府對具體結束時間始終保持模糊態度。美國總統川普此前曾向媒體表示，「任何我想結束的時候，它就會結束」，並強調美國擁有幾乎無限的武器供應，足以支持軍事行動。

至於戰爭可能持續多久？哈塞特透露，五角大廈評估整體軍事任務大約需要4至6周完成，目前進度其實已經超前。他也強調，一旦戰事結束，「全球經濟將出現一個非常正面的衝擊」，能源與工業生產都有望反彈。

▲油輪在荷姆茲海峽附近的波斯灣航行。（圖／路透）

然而，短期衝擊已經反映在能源市場。由於伊朗報復行動導致荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運安全惡化，全球約五分之一海運石油必須通過的這條戰略水道出現實質封鎖疑慮，美國政府正協調盟國派遣軍艦護送油輪通行。哈塞特坦言，「目前最大的問題就是能源價格，我們每天都在密切監控」。

市場數據也顯示油價正快速飆升。《路透》最新盤中行情指出，截至格林威治時間15日晚間11時38分（台灣時間16日上午7時38分），國際指標布倫特原油期貨上漲2.01美元，報每桶105.15美元；美國西德州中級原油（WTI）也上漲1.61美元至每桶100.32美元。

在美以空襲伊朗、德黑蘭隨後中止荷姆茲海峽航運後，布倫特與WTI自3月以來漲幅均已超過40%，雙雙創下2022年以來新高。美國能源部長賴特（Chris Wright）也警告，在戰事持續期間，原油與汽油價格可能仍將維持高檔。