大執法才結束…高雄又見毒駕撞賣場騎樓　「保齡球式」橫掃24機車

記者賴文萱／高雄報導

高雄毒駕撞死三寶媽慘案，引起社會關注，市警局也宣戰展開3天大執法，未料才落幕又爆毒駕事故。14日凌晨一輛自小客車不明原因突然衝向賣場騎樓，「保齡球式」掃倒路旁停放的24輛機車，所幸無造成人員傷亡。警方獲報趕往，除在車內搜出毒品，駕駛賴男唾液毒品檢測也呈現陽性，當場依現行犯逮捕。

▲高雄又見毒駕！男子恍神衝賣場騎樓「連撞24車」。（圖／記者賴文萱翻攝）

毒駕撞死三寶媽引發全民公憤，高雄市警局也向毒駕宣戰，9日至11日同步動員全市17個分局，展開「取締毒駕、酒駕大執法」，但才剛落幕，隨即又發生毒駕事故。

新興分局14日凌晨2時30分獲報，稱於前金區中正四路某商家前發生交通事故，立即趕赴現場處理。經查，34歲賴姓駕駛開車返家途中，不明原因衝向路旁連鎖賣場騎樓，掃倒停放於路邊的24輛機車，所幸當時是凌晨，無人受傷。 ​

▲高雄男毒駕「連撞24車」，唾液毒品檢測呈現陽性。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警在處理過程中，發現賴男神色異常、精神萎靡，果然在駕駛座香菸盒內查獲安非他命。警方也對賴男施以唾液毒品檢驗，果然呈現陽性反應。

警方表示，全案依《毒品危害防制條例》現行犯逮捕，並移送地檢署偵辦；另依《道路交通管理處罰條例》第35條採取重罰，當場移置保管車輛並予以扣繳牌照。 ​