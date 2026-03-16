漁船外海機械故障「船艙狂進水」　海巡急出動抽水救援平安返港

▲一艘將軍籍漁船在雲林溪頂外海疑似因機械故障，突然發生船艙進水的意外。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

雲林外海前(14)日上午驚傳漁船船艙進水險情！一艘將軍籍漁船在雲林溪頂外海約5.6浬處作業時，疑因機械故障導致船艙進水，情況一度危急，船員緊急向海巡單位求援。海巡署艦隊分署第十三海巡隊接獲通報後，立即派遣巡防艇趕赴現場協助排水，並全程戒護漁船返回港口，最終平安返抵麥寮港，順利化解危機。

海巡署艦隊分署指出，第五巡防區於14日上午接獲通報後，隨即轉知第十三海巡隊處理，該隊第一時間調派PP-3596巡防艇緊急出勤，並再增派PP-3526巡防艇前往支援。海巡人員抵達通報海域後，立即登船以抽水馬達協助排除船艙積水，並持續監控船隻狀況，確保航行安全。

▲▼海巡獲報後趕抵成功救援，所幸無人傷亡。（圖／記者游瓊華翻攝）

在海巡艇全程戒護下，將軍籍漁船最終順利返回雲林麥寮港，整起事件無人員傷亡，救援任務圓滿完成。第十三海巡隊也提醒，海巡單位除執行海域巡護任務外，也肩負海上救生救難責任，若漁民或海上作業船舶遇到緊急情況，可立即撥打118海巡服務專線通報，海巡署將即刻派員前往協助，全力守護海上作業安全。