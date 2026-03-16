拒柯文哲入境日本！日議員反遭起底　600萬政治獻金去向不明

▲上畠寬弘公開喊話日本政府，應該拒絕讓柯文哲入境。（圖／翻攝自上畠寬弘IG）



記者王佩翊／綜合報導

日本神戶市議員上畠寬弘日前針對前台北市長柯文哲聲請解除出境禁令一事公開表態，認為「企圖逃避司法制裁者不該獲准入境」，甚至呼籲日本政府不要讓柯文哲入境，此番言論在網路上引發熱議。有網友則挖出上畠寬弘過去的黑歷史，他曾深陷政治獻金疑雲，有高達3300多萬日圓（約新台幣600多萬元）的資金流向不明，要他先「管好自己」。

根據日本媒體報導，神戶市議員上畠寬弘擔任代表的政黨支部，在政治資金收支報告書中出現重大疑點。2023年該支部申報的組織活動費約3370萬日圓（約新台幣678萬元），但詳細項目中僅列出郵資費用8萬703日圓（約新台幣16244元），其餘超過3000萬日圓的支出用途完全未加以說明，引發各界質疑。

到了2024年，狀況依然未見改善。當年度申報的約3090萬日圓（約新台幣621萬元）支出中，僅標示名片印刷費與機票費合計24萬1647日圓（約新台幣48641元），剩餘約3060萬日圓（約新台幣615萬元）同樣沒有註明具體用途。

此案曾在日本國會參議院總務委員會成為質詢焦點。有國會議員當場指出，在3300多萬日圓的龐大支出中，能夠確認實際用途的金額竟然僅有約8萬日圓，質疑這樣的帳目紀錄根本無法取信於民眾。

面對國會質疑，上畠寬弘當時辯稱自己並未觸犯法律。他援引日本《政治資金規正法》相關規定解釋，5萬日圓以下的開支毋須詳列明細或檢附收據，因此那些未列出的費用都屬於小額支出範疇。上畠還強調「我的政治活動並非市議員等級」，暗示自己的活動規模較為廣泛，支出項目繁多。

當時有媒體記者要求查閱相關收據，上畠雖口頭答應可以提供，但實際出示的多為便利商店或高速公路通行費的零星單據。至於支付給所謂「代理人」的酬勞收據，他則以可能洩露個人隱私為由拒絕提供，更加深外界對資金流向的疑慮。

▲上畠寬弘成功甩肉37公斤。（圖／翻攝自上畠寬弘IG）



除了政治獻金風波，現年37歲的上畠寬弘還有另一個引人注目的經歷。他曾透露自己4年前身高172公分時，體重一度飆升至115公斤，後來透過減重計畫成功瘦身至65公斤，總共甩掉37公斤，相當於小學生的平均體重。

這段減重經歷甚至造成一段小插曲。上畠寬弘隨日本市議會訪問團來台時，因為護照照片與本人外型差異過大，海關人員一度拒絕讓他入境。當時他緊急拿出社群媒體上的減肥對比照片，證明自己確實是本人，才終於說服海關人員順利放行。